Бизнес в кризис 2020 - что делать бизнесу в кризис? ✅

Бизнес в кризис 2020 года тяжело строить и развивать. Но, несмотря на огромное количество проблем, присутствуют уникальные возможности для быстрого роста. Если у вас получится удерживать на плаву и развивать бизнес в кризис, то можете быть уверены в дальнейшем успехе.

Многие компании в России не были готовы к возникновению кризиса в 2020 году. В связи с этим возникают вопросы: что делать бизнесу во время кризиса, как продвигать бизнес в кризис, какие антикризисные меры стоит предпринимать? Давайте разберемся во все по порядку.

Бизнес в кризис — что делать предпринимателям?

Кризис – это не всегда плохо для бизнеса. Да, ситуация может быть тяжелой, но также появляются новые возможности! Самое худшее, что можно предпринять – занять позицию выжидания. С таким подходом вы только истощите свои ресурсы, и не будете готовы к действиям по окончанию кризиса.

Многие предприниматели думают только о себе и своем бизнесе. Однако, стоит подумать и о конкурентах. Ведь они тоже оказались в аналогичной ситуации. В большинстве направлений бизнеса идет спад. Это чревато банкротством и уходом с рынка. Следовательно, останутся только те компании, которые смогли пережить кризис.

Получается, что во время кризиса появляется уникальная возможность обойти конкурентов! Если вы думаете, что кризис не коснется гигантов бизнеса – это будет ошибочное суждение. Чем больше бизнес, тем выше риски и вероятность банкротства. Так что вы вполне можете занять более высокие позиции, если будете действовать правильно.

Итак, давайте подумаем, какие антикризисные меры стоит предпринимать бизнесу, чтобы остаться на плаву.

Оптимизируйте

90% предпринимателей расценивают этот совет неправильно. Начинают сокращать рекламные бюджеты, расходы на маркетинг и переходят в режим выжидания. Это наносит ущерб всей предпринимательской деятельности в принципе. Если вы ошиблись в расчетах, и вам не хватит ресурсов на выжидание, то вы окажитесь в полной жопе, из которой выбраться будет крайне сложно.

Оптимизироваться нужно, но без ущерба самой деятельности:

Уменьшайте бюрократический аппарат.

В каждом бизнесе есть «мальчик/девочка», которые просто перекладывают бумажки с места на место. Это особенно характерно для средних и крупных компаний. Проанализируйте свой штат. Подумайте, без каких сотрудников вы сможете обойтись, кто сейчас не приносит прибыль компании?

Оптимизируйте общение с клиентами.

Оставьте менеджеров которые будут работать с уже заинтересованными клиентами. А для тех, кто: «я просто спросить» используйте чат-ботов. Вопреки тому, что пишут в интернете – чат-боты продают в деньги очень плохо. Зато могут оптимизировать нагрузку на отдел продаж и давать ответы на запросы потенциальных клиентов круглосуточно. Вместо 20 менеджеров вы спокойно сможете обойтись 8-10 людьми. Они будут предметно общаться только с теми клиентами, которым действительно необходим ваш продукт.

Аутсорсинг – наше всё.

На аутсорсинг спокойно можно перевести: маркетинг, бухгалтерию, логистику, юридическое обслуживание. Это будет намного выгоднее, чем содержать в штате людей. Ведь вы платите не только зарплату, но и налоги.

Тот же бухгалтер с зарплатой 30-60 тысяч рублей (в зависимости от уровня компании) + налоги ПФР, НДФЛ, ФСС, выплаты по болезни (в связи с коронавирусом это супер актуально), декретные и т.д.

Если вы наймете компанию на аутсорсинг, то сможете сэкономить до 40%. Также, если у вас система доходы-расходы, то вообще шикарно – можно спокойно записать потраченные средства на аутсорсинг в расходы и сделать налоговой вычет!

Хотите поднять бизнес в кризис? Занимайтесь улучшением!

Во время кризиса идёт спад покупательской способности. Следовательно, клиентов становится меньше. Однако, смотрите на будущее! Кризис закончится, и вы должны не только удержаться на плаву, но и стать лучше. Чтобы быстрее, чем остальные, восполнить свои потери.

Итак, что можно улучшить:

Качество сервиса.

Можно провести опрос среди клиентов, что им нравится или не нравится? Спросить, что мы могли бы улучшить? Качество сервиса даже до кризиса было болевой точкой, и одновременно точкой роста бизнеса в России. Наверняка сейчас у вас появится немного больше времени, чтобы этим заняться.

Позиционирование в интернете.

У 80% компаний страшные, громоздкие, НЕ продающие и старые сайты. А ведь продвижение в интернете сейчас находится на первостепенном месте. Постарайтесь качественно представить свои бизнес в сети при помощи нового, понятного и быстрого сайта, который будет направлен на вашу целевую аудиторию. Когда рынок стабилизируется, вы будете готовы к запуску рекламы на сайт, которые будет приносить больше заявок.

Не забудьте заняться и своим брендом. Забейте в поисковик название вашей компании. Посмотрите, появляетесь ли вы в результатах выдачи на Гугл и Яндекс. Проверьте рейтинги и отзывы. Прочитайте то, что пишут о вашей компании клиенты.

Займитесь репутацией в интернете. Мотивируйте своих клиентов писать отзывы и ставить оценки вашему бизнесу. Размещайтесь на рейтинговых сайтах, справочниках, сайтах-партнерах. Чем больше о вашем бизнесе положительной обратной связи, тем проще вам будет не только сейчас, но и в дальнейшем.

Качество продукта.

Подумайте, что можно добавить к продукту в условиях кризиса? Как его можно улучшить? Для этого нужно изучить рынок и понять, что сейчас необходимо людям. Возможно, есть простое и не затратное решение, которое поможет адаптироваться под кризисный рынок и принести огромную прибыль.

Профессионализм сотрудников.

В обычных условиях сотрудники постоянно заняты и мы нехотя даём им возможность повысить свою квалификацию. В условиях кризиса такая возможность наверняка появится, конечно если вы не решили в рамках оптимизации уволить нахрен всех. Это было бы опрометчивым решением.

Но как отправлять на обучение в условиях коронавируса? Ответ прост: обучение в онлайн. В наш век необязательно присутствовать физически. Вы можете купить курсы или заказать обучение в режиме Live для своих сотрудников по скайпу.

Бизнес в кризис должен быть на виду

Большинство компании резко перестает заниматься продвижением и тормозит всю рекламу. Это не выход. Люди должны видеть, что ваша компания, несмотря на кризис продолжает работать. Клиенты видят в вас стабильность и надежность. Если вы решите, что ваши клиенты и так вас не забудут, то вы ошибаетесь. Они будут идти за сильным брендом, который выживает даже в условиях кризиса.

Конечно, не стоит увеличивать рекламный бюджет. Его даже можно немного сократить. Например, у одного из наших клиентов МФВЦ (визовый центр) ниша – оформление виз. Стоит ли ему прекращать рекламироваться? Ведь границы закрыты!

Однако мы продолжаем запускать рекламу и просто записываем клиентов в предварительный список, в то время как большинство визовых центров остаются в режиме ожидания. Многие из них не доживут до открытия границ и возобновления авиасообщений. А у нас к тому времени будет огромная очередь из клиентов, благодаря которой мы быстро выйдем из просадки.

Также, вы можете загонять людей в базы рассылок, чтобы потом иметь возможность достучаться до людей без дополнительного использования рекламного бюджета. Почему сейчас? Ответ очевиден – большинство компаний все равно приостанавливают свою рекламу.

А мы помним, что например, на Яндексе и Гугле действует система аукциона. То есть цена за переход клиента по объявлению зависит от количества конкурирующих. Чем меньше конкурентов, тем выгоднее будет цена. Так что собрать базу на перспективу будет отличным решением.

Важно помнить

Не забывайте изменять свои рекламные объявления под текущую ситуацию. Люди отлично реагируют на заголовки и креативы, связанные с проблемами. По старому уже не получится. Нужно подстраиваться под запросы рынка. Сейчас нет перенасыщения информацией о проблемах. Люди потребляют любой контент, связанный с:

коронавирусом;

закрытием границ;

мировой экономикой;

кризисом в России;

нефтью;

курсом рубля;

инвестированием;

экономическим прогнозам.

Наверняка вы можете использовать такие триггеры в своих объявлениях. Пробуйте, экспериментируйте, меняйтесь!

Личный бренд помогает развивать бизнес в кризис

Личный бренд в принципе всегда следует развивать, но в условиях кризиса это является необходимостью. Ведь люди сейчас делают выбор с особой осторожностью. Например, к кому они пойдут: к неизвестному Васе Пупкину или к Андрею Парабеллуму?

Это касается не только инфобизнеса. Даже если вы предоставляете услуги или продаете товар, клиенты пойдут к той компании, за которой стоит личность.

Что делать:

Развивайте социальные сети.

Ведите социальные сети. Не обязательно использовать все. Выберите ту, которая вам больше по душе. Необязательно даже писать только про свой бизнес. Показывайте свой лайфстаил, делитесь своим мнением, давайте полезные советы для своей целевой аудитории.

Ведите свой сайт-блог и делайте кросспостинг в Яндекс.Дзен и соцсети.

В России мало кто привык вести свой блог на сайте. Все пользуются социальными сетями. Просто нет понимания, что в них все зависит от администрации и площадка по сути вам не принадлежит. Захотел инстаграм срезать охваты – сделал. В общем, когда вы пользуетесь чужой площадкой всегда есть определенные риски.

В случае с блогом на сайте ситуация намного лучше. Да, это сложнее реализовать, чем завести аккаунт в социальной сети. Зато ваш контент будет действительно вашим, если вы постите уникальный контент. Поисковые системы будут считать вас первоисточником, а вы будете получать трафик из них. Главное, чтобы статья была не менее 4 000 символов без пробелов.

И самое классное, что если вы умеете генерировать контент, то вам практически не понадобится рекламный бюджет, чтобы ваши статьи увидели люди.

В случае с социальными сетями, сейчас бесплатное продвижение практически невозможно. Набрать широкий охват новому профилю без рекламы нереально.

С Яндекс.Дзен ситуация пока благоприятная. Есть отличное органическое продвижение. Но опять же – это чужая площадка. Вы же понимаете, что Яндекс всегда желает извлечь выгоду в денежном эквиваленте. Сейчас они затягивают пользователей шикарными охватами, но обратите внимание, что есть возможность продвижение постов рекламой. Когда Яндекс наберет достаточное количество пользователей, охваты будут урезаны, а вы будете вынуждены платить деньги, чтобы ваши посты видели.

Но никто не говорит, что не надо использовать эти инструменты. Тут есть хитрая схема.

Схема «Хитер бобёр»

Возможно мы откроем для кого-то Америку, но для социальных сетей абсолютно неважно, уникален ваш контент или нет. Как только вы его разместили, он стал достоянием сообщества. Доказать авторство весьма проблематично, да и особого смысла в этом нет. Ведь поисковые системы не индексируют контент из социальных сетей.

В случае с Яндекс.Дзен в этом плане все тоже прекрасно – вы можете размещать неуникальный контент и он будет хорошо индексироваться и набирать охваты на уровне с уникальным.

Поэтому, схема такая:

Заводим свой сайт-блог (можете заказать разработку у нас). Начинаем писать статьи. Добавляем их в поиск и ждем индексации. Копируем статью и размещаем на канале в Дзен. Из статьи мы можем сделать нарезку на несколько постов для социальных сетей.

Вуаля – мы становимся генератором контента! Причем это все абсолютно нетрудозатратно. В идеале можете писать статьи на сайт, а постинг на другие площадки полностью делегировать. Таким образом вы получаете трафик из поиска, Дзена и социальных сетей!

Это не только поможет развитию личного бренда, но и ускорит весь процесс.

Что еще поможет развивать личный бренд — идём в СМИ!

Многие думают, что попасть в СМИ, особенно крупные, могут только какие-то одаренные люди. Однако, достаточно воспользоваться онлайн сервисом Pressfeed. Это не реклама, так что проявляем смекалочку и гуглим.

Там есть запросы от электронных и традиционных СМИ различных уровней. Присутствуют запросы даже с первого канала.

Если вы являетесь в чем-либо экспертом, то можете подыскать запросы по своей теме и подать заявку. Договариваться можно в свободной форме. Если вы, например, можете подготовить статью для электронного издания, то обязательно просите оставить карточку в статье с вашим именем, соцсетями и ссылкой на сайт.

Чем больше вы станете мелькать в СМИ, тем сильнее будет ваш личный бренд!

Если вам нужна помощь в выстраивании схемы личного бренда, то вы можете заказать индивидуальную коучинговую программу с руководителем маркетингового агентства GOadvance Павлом Угрюмовым. Все обучение происходит в онлайн режиме, где Павел вас доведет до результата. Вы поймете, как работает весь механизм продвижения личного бренда, и за время коучинга сможете выстроить полную стратегию.

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Помните, сильный личный бренд – залог успеха любого бизнеса. Если люди за вами идут, то вы можете реализовать самые смелые проекты, и быть уверенными, что не останетесь без клиентов.

Бизнес в кризис — что в итоге?

В кризис нельзя ждать, нужно предпринимать обдуманные решения, иначе вы рискуете оказаться в неприятной ситуации. Помните, что сейчас идеальная возможность обойти конкурентов и отстроится от них. Использовать этот шанс или нет? Решать вам.

Надеемся, что вам помогут рекомендации по антикризисным мерам и ваш бизнес в кризис будет процветать долгие годы.