Разработка сайта для визового центра в Москве VISA GURU началась с обращения клиента по вопросам доработки существующего ресурса. Чтобы было понимание, у компании было 2 сайта:

Набор лендингов для продвижения контекстной рекламой. Основной сайт под SEO продвижение, который уже долгое время находился на этапе разработки.

Собственно, как раз по доработке второго сайта и обратился клиент. Мы оценили проделанную работу, был неплохо проработан визуал в виде логотипа и картинок. Однако, маркетинговая составляющая оставляла желать лучшего. К тому же, при разработке было допущено множество ошибок, как в плане соответствия валидатору разметки W3C, так и поисковой разметке shema.org.

Но самое печальное заключалось в том, что при данной реализации необходимо было верстать каждую страницу вручную. Это было бы терпимо при разработке лендинга, но при создании корпоративного сайта, который в дальнейшем планировалось продвигать при помощи ведения блога, такой подход был бы очень затратным. Представьте, каждую статью верстать вручную. Это дорого и долго.

Разработка сайта для визового центра требовалась по сути с нуля. С предыдущей версии мы взяли только цветовые решения и логотип. Итак, давайте подробнее рассмотрим процесс разработки, и что в итоге получилось.

Разработка сайта для визового центра в Москве — выбор движка сайта и настройка системы управления

Разработка сайта для визвого центра в Москве VISA GURU была реализована на базе движка WordPress. Система управления контетом Elementor. Данный подход гарантирует бесперебойную работу сайта и легкость в управлении.

Также, были установлены все необходимые модули для расшерения функционала сайта:

Breadcrumb NavXT — система цепочки навигации, которая делает сайт более удобным для пользователя и перераспределяет вес страниц и записей.

Contact Form 7 = единственная контактная форма, которая позволяет производить практически любые виды интеграции с внешними сервисами аналитики.

Yoast SEO — лучший плагин SEO оптимизации.

Интеграция с Roistat — модуль связывает потоки данных сайта с Роистат.

Popup — модуль, показывающий всплывающие окна на сайте для любых устройств.

Google XML Sitemaps — лучший генератор xml карты сайта для любого поисковика.

Модуль кэширования — снижает нагрузку на сайт, показывая пользователям, которые заходили на сайт кэшированную версию. Это полезно для сайтов, которые продвигаются через SEO.

STM Configurations — модуль, обеспечивающий связку всех элементов сайта воедино.

Модуль защиты от взломов и вирусов.

Модуль редактора контента для страниц и записей.

Выбор правильных модулей на сайте — залог его бесперебойной работы!

Также стоит отметить, что клиент получает пожизненные обновления на бесплатной основе в рамках обслуживания сайта. Не нужно оплачивать никаких лицензий, все уже включено в разработку сайта.

Итак, не будем сильно углубляться в технические тонкости и перейдем к структуре сайта и визуалу.

Разработка сайта для визового центра в Москве — структура по страницам

Разработка сайта для визвого центра в Москве VISA GURU подразумевала охват всех основных направлений. Если для продвижения рекламой лучше нишеваться по одной услуге, то при SEO продвижении — чем больше релевантного контента на сайте, тем лучше.

Основные страницы следующие:

Главная страница visa-guru.ru, от нее же идут ответвления к остальным услугам. Оформление загранпаспортов — выполнена одна страница в формате продающей и две с дополнительной информацией по виду загранпаспорта: Загранпаспорт старого образца. Биометрический загранпаспорт. Шенгенская виза = здесь также сама общая страница по шенгенским визам и далее идут ответвления конкретно по странам: Италия. Испания. Франция. В будущем планируется добавлять еще страницы по мере надобности. Дополнительные услуги — это страница, где размещены все сопутствующие услуги. Также, для каждой услуги реализованы продающие страницы: Справка об отсутствии судимости. Оформление приглащений для иностранцев в РФ. Страница для корпоративных клиентов. Виза в США и Канаду — это две обособленные страницы, созданные под целевую аудиторию. Страница «О компании» — на ней размещена более подробная информация о самом визовом центре, от нее идут ответвления: Страница контактов. Раздел FAQ. Страница отзывов — анонсы отзывов размещаются на всех страницах, однако общее их количество консолидируется на данной странице. Она создана с целью сбора отзывов, которые клиенты оставляют в WhatsApp, на сервисах Яндекс и Google. Блог — на этой странице собираются все записи, размещенные на сайте визового центра. Политика конфиденциальности — обособленная страница с текстом положения об обработке персональных данных в соответсвии с ФЗ №152.

Меню получилось довольно большое, но оно корректно поместилось на все устройства, включая мобильные телефоны:

Меню расположено компактно. Пользователь может открывать интересующие его пункты. То есть, мы получаем не урезанную версию основного меню, а полноценную. Просто благодаря грамотной верстке все отображается корректно.

Вы можете перейти на сайт, попробовать навигацию и посмотреть реализованные страницы.

Маркетинг и визуал сайта

Цветовые решения и логотип мы взяли с недоделанной версии сайта, немного доработали и упаковали в новом сайте. Получилось очень даже органично. Четкий контраст позволяет задержать внимание пользователя и обратить его на то, что мы хотим ему показать.

Как и Лендинг, сайт тоже должен быть продающим. Разработка сайта для визового центра в Москве заказывалась с целью получения дополнительного канала заявок. Ведь если сайт на приносит прибыли, то его нет смысла продвигать.

В данном случае до 70% пользователей оставляют свои контактные данные на первом экране при переходе на сайт со статей и иных источников.

И это не удивительно. Ведь на первом экране пользователь получает:

Четкое и понятное УТП. Гарантии. Узнает о рейтинге компании. Имеет перед глазами разнообразие способов связи: видимый телефон;

телефон в виде анимационной трубки (удобно для посетителей со смартфонов);

кнопка «получить консультацию» со всплывающей формой заявки;

электронная почта — обычно через нее обращаются потенциальные партнеры и корпоративные клиенты.

адрес — для тех, кто находится недалеко и может подъехать сразу в офис.

И тут возникает вопрос: а где же кнопочка написать на WhatsApp?! Вот это интересно. По идее ее было бы неплохо добавить и ее добавляют те, кто не разбирается в аналитике или кому она не так важна. Дело в том, что на WhatsApp есть возможность отследить ТОЛЬКО ПЕРЕХОДЫ. Написал по факту человек или нет — уже большой вопрос. Однако, в статистике мы будем видеть конверсию.

Как показывает практика, при рекламировании или SEO продвижении приходит огромное количество ботов, которые запрагромированны жать на кнопочки. Отсюда возникают фейковые конверсии. Например, реклама Яндекс Директ это видит, алгоритм понимает, что таких конверсий много и пригоняет их еще больше.

И получается, что в Метрике можно увидеть сотни достигнутых целей по переходу в мессенджер, а по факту не иметь ни одного лида. Да, кнопка WhatsApp удобна для пользователей, но она того не стоит. Аналитика должна показывать фактическое количество лидов, а не переходы в мессенджеры и клики по номеру телефона.

Всплывающие окна и формы заявок

На сайте используются Popup (всплывающие окна) с интегрированной формой обратной связи. При этом, заказчик понимает с какой формы, страницы и по какой услуге приходит обращение.

Сама форма максимально простая и содержит всего 2 поля, которые необходимо заполнить пользователю: имя и телефон. Для сферы визовых услуг таких данных более чем достаточно. Также, в форме присутствует чек-бокс с принятием условий политики конфиденциальности.

В форме присутствует защита от спама при помощи Akismet, скрипта защиты от ботов согласно блэк-листу 6G и символьного ограничения. Это позволяет свести практически к нулю заявки от спам-ботов, которые делают рассылку по контактным формам. При этом не понадобилась рекапча от Google, скрипт которой может нагружать сайт.

Всплывающее окно отлично подстраивается под любой размер экрана устройства. Шрифты и размеры полей подстраиваются таким образом, чтобы пользователю было максимально просто и удобно оставить заявку.

Общий дизайн сайта

Для того, чтобы показать дизайн, возьмем основную страницу, по ее дизайну сформированы и все остальные страницы сайта:

На других страницах с услугами меняются только тексты, порядок блоков и немного корректируется визуал. Такая разработка сайта для визового центра в Москве VISA GURU направлена на максимально эффективное продвижение и привлечение клиентов.

Поэтому, сайт сделан таким образом, чтобы потенциальный клиент либо оставил заявку сразу на первом экране либо получил исчерпывающую информацию на сайте.

Например, клиент, который просто хочет делегировать оформление загранпаспорта или визы — смотрит УТП, отзывы. У компании хороший бренд, идеальный рейтинг и максимально просто можно отправить заявку. Бум и заказчик получает лида. Все максимально просто.

Вторая категория потенциальных клиентов — самостоятельные. Они ищут информацию, которая поможет в оформлении. Идут в блог или смотрят список документов. Опять же, часть аудитории понимает, что не так дорого обратиться в визовый центр, как разбираться и тратить время на самостоятельное оформление. Такая категория чаще запрашивает консультацию, там уже подключается менеджер и закрывает потенциального клиента.

В отличие от большинства визовых центров, сайт выделяет среди остальных наличие лиц, включая руководство и заведующих отделами по оформлению загранпаспортов и виз.

Самый ближайший конкурент по качественному наполнению — это ЕВЦ. Сайт сделан неплохо, но он много раз переделывался разными компаниями. Честно сказать… там уже черт ногу сломит. В нашей реализации сделан упор на простоту. Любая информация доступна в 2-3 клика.

Скорость загрузки и адаптивность сайта

Разработка сайта для визового центра в Москве была произведена под ключ. Верстка выполнена адаптивной под любой размер экрана. Скрипт считывает размеры устройства и подстраивает под него:

размер шрифтов и высоту строки;

изображения и любые другие медиа элементы;

меню, липкое меню, блоки и боковые колонки в разделе статей.

Абсолютно с любого устройства сайт будет выглядеть отлично. Даже если особые гурманы захотят посетить сайт с телевизора — верстка подстроится под размер. Умный макет будет адаптивно подстраиваться даже если вы будете уменьшать окно браузера.

При этом верстка уже по умолчанию готова для будущих страниц! Неважно, что вы публикуете — запись или создаете новую страницу, вам больше не нужно беспокоиться о верстке.

Проверить корректность отображения вы можете самостоятельно. Зайдите на сайт и убедитесь в отсутствии ошибок. Верстка поддерживается в 100% современных браузеров.

Что касается скорости загрузки, мы получаем следующие результаты:

Как видно, результаты по скорости загрузки просто отличные. Не всегда они будут статичными, так как влияет регион проверки, скорость интернет соединения и работа сервера в момент проверки. Но по нашим замерам, показатель колеблется от 87 до 95 пунктов.

Попутно Google также дает оценку нашему сайту по следующим параметрам:

специальные возможности 94 из 100 — это означает, что сайт удобен даже для людей с ограниченными возможностями;

рекомендации 92 из 100 — означает, что улучшать сайт практически больше некуда;

поисковая оптимизация 92 из 100 — в данном контексте имеется ввиду внутренняя SEO оптимизация ресурса.

Итак, оптимизация сайта и скорость загрузки на достойном уровне. Теперь перейдем к самому важному — результатам.

Результаты разработки сайта для визового центра

Как уже говорилось выше, разработка сайта для визового центра в Москве VISA GURU производилась с целью отладить новый поток трафика через SEO. Заказчик закладывал на окупаемость сайта срок до 6 месяцев. Он сильно удивился, когда спустя месяц после запуска сайт без рекламы вышел на первый доход за сентябрь 2022 года:

ROI получился небольшой, но положительный и составил 13%. Хотя заказчик был готов к тому, что он будет вкладываться в контент сайта без получения прибыли.

На второй месяц, за октябрь 2022 года ROI вырос еще на 140%:

То есть, за первых 2 месяца после разработки сайта он принес выручки на 626 000 рублей. При том, что продвижение контентом только началось и по сути материалы еще даже не отработали.

Все получилось благодаря грамотной внутренней SEO оптимизации. Страницы с услугами были выведены в ТОП Яндекс и Google и уже начали генерировать трафик, который конвертировался в заявки.

Получается, что заказчик окупил сайт и продолжает инвестировать в дальнейшее продвижение уже с заработанных сайтом денег. И это при том, что ниша визовых услуг стоит на 3-ем месте по конкуренции после юридической и бухгалтерской.

В результате, разработка сайта для визового центра в Москве оказалась прибыльным вложением. К тому же, сайт с блогом помогает конвертироваться рекламному трафику в заявки. Так как пользователь видит хорошую упаковку, позитивные отзывы и экспертный контент.

На данный момент мы продолжаем наполнять сайт новым контентом и заниматься SEO продвижением. Еще больше кейсов по созданию сайтов читайте в разделе портфолио маркетингового агентства.