Разработка сайта для услуг по иммиграции имеет свои тонкости. В этой сфере довольно много компаний, оказывающих некачественные услуги либо вовсе мошенники. Поэтому, когда к нам обратился клиент за разработкой одностраничника, мы предложили все-таки сделать полноценный сайт. Причины этому были следующие:

Многостраничный сайт можно продвигать через SEO более эффективно. Можно показать свою экспертность в статьях. Доступно более расширенное описание каждой услуги (отдельная посадочная на каждую). Возможность использования внутренней перелинковки. В принципе многостраничный сайт вызывает у пользователей больше доверия.

Как показали дальнейшие результаты, мы приняли правильное решение. Итак, учитывая что исходных данных у клиента практически не было, мы начали разработку сайта с проработки фирменного стиля.

Разработка сайта для услуг по иммиграции — проработка фирменного стиля

Как мы уже упоминали выше, сайт должен вызывать доверие пользователей. В рамках фирменного стиля на потенциально клиента влияют:

разработка логотипа для сайта — лого должен передавать основной посыл компании. Global Immigration оказывает услуги практически по всему миру. Они помогают жителям РФ и стран СНГ получить гражданство или вид на жительство в новой стране. То есть, потенциальный клиент должен сразу понимать, что компания серьезная, имеет представителей в любой точке мира и работает глобально. Собственно, исходя из этого получился такой логотип:

Также, мы сразу оформили возможное применение логотипа, чтобы заказчик мог сразу увидеть, как его логотип будет смотреться в реальном мире. Таким образом, с первого раза попали в яблочко. Ведь мы заблаговременно изучили деятельность клиента и его целевую аудиторию. Поэтому логотип смотрелся так, как будто он там уже был всегда.

Цвета сайта — цвета должны в данном случае передавать уверенность, надежность и снимать стресс. Это крайне важно в тематике иммиграции. Ведь многие покидают страну в крайне неспокойной атмосфере. Также, цвета ни в коем случае не должны сильно отвлекать от контента. Как пример возьмем секцию сайта с контактами и формой обратной связи:

Акцентные цвета приглушенного красного с розовым оттенком. Меню навигации выполнено в цвете логтипа и не сливается с остальным содержимым сайта. Весь текст читабельный с правильной расстановкой приоритета элементов.

Также, можно посмотреть инверсию на светлой секции:

Цвета органично сочетаются друг с другом. Потенциальный клиент при помощи цветов видит все, что мы хотим ему донести и на что обратить внимание.

Шрифты для сайта — в данном случае использовали веб-шрифт от Google «Roboto» Sans-serif. При разработке сайта следует помнить, что шрифты должны быть в первую очередь читабельными и адаптивными. Подобранный шрифт выглядит органично на любом устройстве. Размеры подстраиваются в зависимости от разрешения экрана телефона, планшета, ноутбука или компьютера.

Важное замечание! Не рекомендуется использовать более 1 шрифта на сайте. Во-первых, это замедляет его загрузку. Во-вторых, просто это некрасиво. Чтобы разнообразить шрифты используйте различную насыщенность, размеры, модификацию (например, с засечками или без).

В итоге, визуально сайт получился органичным и приятным. На нем хочется задержаться, а в наше время завладеть вниманием клиента очень важно! Итак, давайте посмотрим техническую реализацию сайта и потом перейдем к результатам.

Разработка сайта для услуг по иммиграции — техническая реализация ресурса

При разработке сайта на базе движка WordPress были использованы следующие языки программирования:

html

php

css3

js

Это стандартный набор, которого хватает для разработки многостраничного сайта. При этом, важно не перегружать ресурс, чтобы он открывался быстро. По скорости загрузки получили следующие результаты:

72 пункта из 100 — отличный результат, учитывая что на сайте используются погрузка видео в You Tube, слайдер с отзывами, анимационные элементы и всплывающие окна.

На заметку! При разработке сайта не пытайтесь выбить 100 из 100. Это возможно только для сайтов на чистом HTML или с использованием подложной страницы для бота Google. Нормальной оценкой считается 60-80 пунктов.

Возьмем для примера отдельную страницу с услугами (Гуманитарная иммиграция). Здесь контента поменьше, поэтому и скорость загрузки немного выше:

Производительность выше на 10 баллов, однако на скорость загрузки это влияет минимально. Поэтому, лучше держать баланс: качественное наполнение сайта/оптимизация.

В целом нормальной считается начальная загрузка сайта до 3 секунд. Беспокоиться надо только в том случае, если сайт загружается более 3 секунд.

В данном случае мы видим, что скорость отрисовки первого контента без кеширования составляет менее 1 секунды, что является отличным результатом. Не надо подключать никакие Яндекс Турбо или AMP страницы с бедным контентом. Сайт и так удовлетворяет всем скоростным требованиям.

Что с админкой сайта?

Помните, затраты на разработку сайта — это инвестиции. Поэтому важно обезопасить себя. Ведь какой-бы ни был надежный подрядчик, именно вы должны иметь доступ к сайту, уметь им управлять или легко делегировать это управление. Для этого нужна понятная и настроенная административная панель сайта.

Часто к нам приходят клиенты с сайтами на кастомных административных панелях или вообще с отсутствием таковых с просьбой доработать или апгрейдить сайт. Так вот в этом случае, доработки, как правило, по цене выходят дороже, чем сделать новый сайт.

Причины тому следующие:

специалисту нужно разобраться в незнакомой среде;

как правило, разработчик ставит «костыли» для функционирования сайта, о которых знает только он;

нужно отдельно верстать каждую новую страницу (иногда даже каждый отдельный элемент).

Со своей стороны мы настраиваем административную панель так, что в ней разберется даже ребенок. А сама админка WordPress знакома практически каждому разработчику.

Таким образом, по окончании работ заказчик полностью может контролировать свой сайт. У него есть выбор:

Управлять сайтом лично. Озадачить штатного айтишника. Передать сайт на обслуживание к нам, заключив дополнительно соглашение на сопровождение.

Ключевое слово здесь — ВЫБОР. В большинстве случаев такого выбора не дается. Агентство или специалист завязывают все на себе и вы можете либо отказаться от обслуживания без возможности свободно вносить правки либо по умолчанию сразу платить.

Мы придерживаемся такого мнения, что кому-то выгоднее делегировать, другим выгоднее заниматься сайтом самостоятельно. Поэтому, изначально разработка сайта направлена на максимальное удобство для клиента. Также, это дает уверенность в будущем — сайт не пропадет, если что-то случиться с подрядчиком.

Наши клиенты в любой момент могут обратиться к другому поставщику услуг без каких-либо затруднений. А остаются клиенты с нами исключительно благодаря качеству работы и сервису обслуживания.

Сайт получился адаптивным?

Конечно! При разработке сайта мы всегда уделяем большое внимание его адаптивности. Причем не только под тип устройства, а практически под все размеры экрана.

Обычно сайты оптимизируют под:

Компьютер.

Мобильный телефон.

Ноутбук (редко, обычно говоря «ай и так сойдет!»).

Планшет (очень редко, обычно выводят десктопную либо мобильную версию на планшет).

Со своей стороны мы используем резиновую верстку, которая подстраивается даже не под устройство, а скорее под размер экрана. То есть сайт будет выглядеть прекрасно абсолютно на любом современном устройстве!

Немногие знают, но верстка влияет на дальнейшее SEO продвижение сайта. Например, Google оценивает насколько корректно отображаются элементы на сайте:

Как вы можете наблюдать, проблем с сайтом нет, так как разработка сайта для услуг по иммиграции выполнена правильно и все элементы подстраиваются под размер экрана. Кстати, Яндекс уже начинает тестировать подобную механику. Вы наверняка уже видели, когда под сайтом в выдаче появляется вопрос «считаете ли вы этот сайт современным?».

По нашему мнению, в ближайшем будущем Яндекс сделает удобство и дизайн сайта одним из факторов ранжирования. Это нужно, чтобы вытеснить старые и неудобные сайты с ТОП выдачи, которые находятся там потому что имеют большой вес и внушительный возраст домена. Но при этом не всегда являются релевантными и удобными для пользователей.

Поэтому, иметь новый сайт с хорошим дизайном — это не только престижно, но и важно в целях его продвижения.

Адаптивность сайта напрямую влияет на конверсию. Покупаете вы трафик с контекстной рекламы, социальных сетей или вкладываетесь в SEO — конверсия происходит именно на самой площадке. Если ресурс реализован некачественно, то даже самая крутая реклама не принесет желаемых результатов.

Живой сайт — залог успеха

Наверняка вы сами, как и любой другой человек, не любите заказывать услуги непонятно у кого. Задачей на сайте было показать ответственное лицо и отзывы от настоящих клиентов. Для первого был проработан блок на втором экране:

Здесь мы показываем ответственное лицо и даем гарантии. Касаемо гарантий, как говорят люди «на заборе все что угодно можно написать», а вот лицо руководителя эти гарантии подкрепляет.

Что касается отзывов, мы решили представить их в 3 вариантах:

Текстовые с фото клиентов:

Видео отзывы, которые подтягиваются напрямую с You Tube:

Скриншоты WhatsApp:

Разработка сайта для услуг по иммиграции подразумевала не просто создать сайт ради сайта, а сделать его максимально конверсионным. Ведь вложения в сайт должны окупаться. Поэтому, показывая ответственное лицо и отзывы клиентов, мы вдыхаем в сайт жизнь. Теперь понятно, что компания реально работает и оказывает качественные услуги.

Реализация дополнительных страниц с подробностями об услугах

Разработка сайта для услуг по иммиграции выполнялась с целью задействовать рекламный и SEO трафик. Поэтому на сайте есть блоки с услугами. Каждый блок направляет на определенную услугу. По дизайну они все идентичны, поэтому рассмотрим самую первую (Гуманитарная иммиграция).

Сразу мы видим заголовок с навигацией. Можно перейти на страницу с услугами или вернуться на главную. Данный элемент, при условии его правильной реализации, очень нравится поисковым системам. Кстати данная страница успешно занимает ТОП 1-3 Яндекс по целевому запросу «гуманитарная иммиграция». Но подробнее об этом напишем в кейсе про SEO продвижение.

Далее идет контентная часть:

Контент разделен на 2 колонки:

Основная часть контента — описание услуги. Сайдбар с функцией закрепления при прокрутке — здесь у нас форма, навигационные элементы и дополнительная информация.

Такую реализацию SEO страницы можно с гордостью назвать идеальной. Присутствует уникальный контент (который кстати тоже мы написали), PDF файлы, внутренняя перелинковка, выделенные объекты, четкая структура и блок FAQ.

Все эти элементы влияют на SEO продвижение. Мы эту страницу вывели в ТОП без каких-либо дополнительных вложений со стороны заказчика. Просто за счет профессиональной реализации.

Остальные страницы с услугами выполнены по образу и подобию. Различается только контент. Для каждой страницы он уникален.

Что еще есть на сайте?

Во время того, как выполнялась разработка сайта для услуг по иммиграции, мы с заказчиком пришли к выводу, что неплохо было бы задействовать контент-маркетинг. Помимо главной и страниц с услугами на сайте реализована область для ведения блога. Наши копирайтеры уже написали туда статей:

Сама статья выглядит следующим образом:

Статьи необходимы для привлечения дополнительного органического SEO трафика. Сами статьи имеют:

четкую структуру;

красивую верстку текста;

внутреннюю перелинковку;

блоки внимания;

встроенные формы с призывом к действию.

Вы можете сами посетить блог и посмотреть, как отображаются статьи: https://gl-immigration.com/blog

Что в результате?

В результате разработка сайта для услуг по иммиграции Global Immigration завершилась в установленный срок. Далее мы перешли к продвижению через контекстную рекламу и SEO. На данный момент сайт проработал больше года.

Результат по итогам 2022 года:

Как видно из скриншотов статистики, сайт отлично продвигается по SEO, а количество конверсий говорит само за себя.

Ниже прикладываем полный скриншот главной страницы сайта:

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