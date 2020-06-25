Сайт для юриста очень важно реализовать правильно. Сайт должен быть понятным для клиентов и иметь высокую конверсию. Ведь цена за клик в рекламе юриста начинается минимум от 50 рублей. А по некоторым высоко-конкурентным запросам цена клика достигает 1000 рублей! Мы сейчас говорим о поисковой рекламной кампании для юриста. В сетях (РСЯ и KMC) цена за клик ниже, но и заявки более холодные — клиент не мотивирован платить деньги. Читайте до конца кейс, как мы реализовали сайт для юриста, и какие результаты были получены. Внизу будет видео отзыв от юриста в формате видео.

Сайт для юриста — задача

В апреле 2020 года в Digital агентство GOadvance обратился частный юрист по банкротству физических лиц — Диана Фоминых. У неё уже был сайт, но его конверсия оставляла желать лучшего. Было очень мало заявок.

Сначала Диана отнеслась скептически к разработке нового сайта. Ведь тот ресурс, который уже был, с первого взгляда выглядел нормально. По крайней мере для самого юриста, так как он не работает в сфере маркетинга, и не знает на что обращать внимание.

В результате проведенного анализа ресурса, были выявлены следующие ошибки:

отсутствие адаптивной версии под мобильные устройства;

наличие грамматических ошибок;

полное отсутствие УТП для клиентов;

не было призыва к действию;

шаблонные тексты, которые абсолютно не направлены на целевую аудиторию;

дизайн сайта в принципе отсутствовал.

В итоге, когда клиент попадал на сайт, то видел обычную визитку, которая ничем не выделялась среди остальных. А мы с вами понимаем, что в условиях высокой конкуренции среди юристов следует быть на уровне лучших. Тогда вы сможете зарабатывать, а не только оставаться на плаву.

После нашего анализа, клиент все-таки пришел к выводу, что новый сайт для юриста ему необходим. Только направление с юридических лиц сместили на физических. Так как тема банкротства физических лиц в условиях коронавируса становилась все более актуальной.

Решение: сайт для юриста по банкротству, направленный на клиентов!

Во-первых, мы проанализировали целевую аудиторию нашего клиента. Пришли к выводу, что это люди, которые испытывают финансовые трудности. Они не готовы ещё больше влазить в долги, чтобы оплатить юристу работу.

Поэтому, мы сделали такое УТП: «Банкротство физических лиц без предоплаты с гарантией сохранения Вашего имущества».

Соответственно, чек юриста в этом случае увеличился в 2 раза. Но зато клиент рад не платить деньги сразу, а только по итогам. В данном случае задачей юриста был грамотно составленный договор, чтобы клиент не превратился в нашего должника.

Также, при общении с потенциальным клиентом, он мог выбрать: оплатить часть суммы за услуги сразу по обычной цене или вариант работы без предоплаты, но дороже. Попадались и те и другие клиенты.

В результате с таким УТП мы попали прямо в яблочко. Плюс предложение пройти небольшой опрос и получить бесплатную оценку ситуации. Это важно для клиента, которые сомневается в том, нужна ли ему именно процедура банкротства, и можно ли её применять.

Опрос или по «новомодному» Квиз, был реализован нашими силами без платных интеграций с другими сервисами. При этом, юрист получал не только контактные данные клиента, но и результаты опроса. Таким образом, было понимание, какой клиент к нам обращается. А исходя из этого можно построить стратегию переговоров и продажи.

В общем клиентам понравилось предложение, и они охотно оставляют заявки. Давайте рассмотрим дизайн сайта ниже.

Дизайн сайта для юриста по банкротству

Есть компании, которые сначала делают дизайн, а потом думают: «а для кого же мы его сделали…». В агентстве GOadvance мы все делаем так:

Тщательно анализируем нишу клиента и целевую аудиторию. Прорабатываем варианты уникального торгового предложения (УТП). Создаем дизайн, на основании первых 2-х шагов.

В логотипе использован нестандартный подход. Все эти весы, молотки, венки и прочая юридическая атрибутика, уже приелась пользователям. Ведь действительно, 90% юридических сайтов похожи друг на друга. Не отличишь — компания это или частный юрист.

Логотип был выполнен в современном стиле личного бренда. Так как мы делали сайт для юриста, который занимается частной практикой.

В дизайне использовали сочетание 3-цветов, которые в совокупности символизировали надежность и качество услуг. В первую очередь человек, который пришел с контекстной рекламы, должен понять, что он попал именно туда, куда нужно. Дизайн сайта для юриста максимально к этому располагает.

Нет никаких кричащих цветов, ярких кнопок и непонятно откуда выпрыгивающих окон. На пользователя ничто не давит. Вспомните, как вы себя чувствовали, когда вам начинали что-то жестко впаривать. Неприятно, верно? Здесь клиент видит услугу, которая ему действительно нужна.

А направляем мы его в нужное русло при помощи текстов, построенных на основании выгоды, логики и страха. Визуальный контент, в виде сканов и фотографий, дополняет картину.

Продающие тексты для юридического сайта

Сайт для юриста был наполнен продающими текстами. Откроем вам секрет. Продающие тексты — это не волшебные слова написанные «богоподобным» копирайтером с опытом от 100 лет. Это тексты, написанные теми людьми, которые уделили время анализу целевой аудитории и разобрались, для кого они пишут.

Структура продающего текста:

1. Текст УТП на первом экране.

Пользователь видит первый экран моментально, после открытия сайта. Здесь мы описываем суть предложения через выгоду для клиента. Плюс добавляем побуждение к простому действию — пройти опрос.

Не предлагаем сходу купить. Даем клиенту возможность освоиться в нашем виртуальном офисе и пройти интерактивный опрос. Во время его прохождения человек, скорее всего, ещё больше сосредоточиться на своей проблеме и охотнее оставит заявку.

2. Текст выгоды для клиента.

Выполнен при помощи баннеров в текстами и тематическими иконками. Информация подается без воды. В заголовках клиент видит чётко свои выгоды. А для той части аудитории, которая любит читать, мы раскрываем наш заголовок. Опять же коротко и ёмко.

Также, мы показываем фото юриста и пишем в главном заголовке текст о том, что мы понимаем человека и предлагаем ему помочь без нарушения закона. Здесь начинают формироваться доверительные отношения с клиентом.

3. Подчеркиваем проблему клиента.

Здесь написан текст по ТОПовым случаям банкротства. Фишка здесь в том, что если человек узнает свою ситуацию, то это усилит желание отправить заявку именно на нашем сайте.

Также, под заголовком мы немного пугаем клиента. Накапливаются долги, срочно нужно принимать наследство или имущество вот-вот «уйдет с молотка».

4. Чем можем помочь и почему?

Ещё ближе знакомимся с клиентом. Обращаемся к нему. Показываем, что доведем до результата. Далее, показываем наш бэкграунд. Обратите внимание, что мы совмещаем его с выгодами для клиента. То есть, когда он читает текст, то видит:

почему юрист заинтересован в положительном результате;

надежду на результат;

чем ЕМУ помогут 8 лет опыта юриста;

свою экономию.

Здесь мы используем фотографию юриста и подтверждение квалификации при помощи сканов выписок и свидетельств. Показываем, что это не просто вчерашний выпускник института, а настоящий профессионал.

Также, для любителей общаться по WhatsApp, делаем отсылку сразу на чат с юристом, где можно задать вопрос и получить консультацию.

5. Объясняем, почему так можно

Благодарим себя за то, что заморочились над анализом целевой аудитории. Ведь мы выяснили, что многие наши клиенты не понимают, почему государство разрешает быть банкротом! Для многих это кажется незаконным. Они не понимают, как так — избавиться от долгов и сохранить свое имущество.

А ведь это вполне реально, особенно если арбитражный управляющий на стороне должника, а не кредитора. Итак, рассказываем клиенту почему можно законно провести процедуру банкротства. Подтверждаем фактами и отсылкой на Федеральный закон.

6. Усиливаем боль

Усиливать боль стоит ближе к концу продающего сайта. Так как если мы сразу начнем пугать клиента, то вызовем негативную реакцию. Перечисляем все плохое, что может произойти с клиентом, если он отложит решение своей проблемы. Перед этим мы его достаточно прогрели. Поэтому, человек видит свои проблемы, но уже знает, что есть решение.

7. Преимущество в процессе сотрудничества

Итак, клиент уже максимально готов оставить заявку, если не оставил её на предыдущих этапах. Здесь мы подчеркиваем именно преимущества сотрудничества.

Вкратце:

без предоплаты;

полная конфиденциальность;

без участия клиента в процессе;

арбитражный управляющий на стороне клиента.

Как говориться, предложение, от которого невозможно отказаться. На протяжении всего сайта мы нативно управляли эмоциональным состоянием клиента. По сути, человек считает, что принял самостоятельное решение. Однако, направление задали наши тексты.

Также, под каждым из блоков был различный призыв к действию. Либо рассчитать стоимость услуг либо получить консультацию или произвести оценку ситуации. Такое побуждение к действию абсолютно не назойливое и не раздражает пользователя.

В результате, сайт для юриста превратился в «дорожную карту» для клиентов, которые хотят решить свою проблему. Можете сами сравнить сайт с любым другим в данной сфере. Увидите разницу.

Оптимизировали сайт для юриста: скорость загрузки и адаптивность

Запомните, как бы ни был круто сделан ваш сайт в плане маркетинга, это только 50% успеха. Он должен быть создан технически верно и адаптирован под мобильные устройства.

Если раньше трафик делился примерно так:

настольные компьютеры — 75%;

мобильные устройства — 20%;

планшеты — 5%.

То теперь ситуация кардинально изменилась:

настольные компьютеры — 45%

мобильные устройства — 54,9%

планшеты — 0,13%.

Вторые показатели взяты непосредственно с сайта. Таким образом, мобильный трафик превысил десктопный. А в некоторых нишах переходы с мобильных устройств составляют до 90%!

Это значит, что сайт должен быть оптимизирован под смартфоны и хорошо загружаться с 3G сетей. Так как многие люди ищут решения проблем в дороге, где далеко не везде быстрый интернет. Поэтому, мы полностью адаптировали сайт для юриста под все виды устройств.

Показатели скорости загрузки:

компьютеры от сети и Wi-Fi — 0,7 секунд скорость загрузки сайта;

мобильные устройства от сети Wi-Fi и LTE — 0,8 секунд;

от сети 3G мобильные устройства показали такой результат — 3 секунды скорость загрузки.

То есть, потенциальный клиент может зайти абсолютно с любого устройства, и сайт будет везде выглядеть отлично и быстро загружаться.

На самом деле мы перечислили только основные, и на наш взгляд, важные моменты. Но нюансов при разработке было гораздо больше: оптимизация кода, SSL сертификат, подтверждение прав и т.д. Но вам это вряд ли будет интересно. Поэтому, давайте ещё разберем немного SEO оптимизацию сайта и перейдем к результатам.

Сайт для юриста в ТОП поиска, при помощи SEO

А вы знаете, что можно вывести сайт в ТОП Яндекс за 14 дней? Мы знаем. Так и сделали. На этапе разработки сайта для юриста, мы позаботились о SEO. Внедрили правильные ключевые слова в код сайта и нативно поместили в сам текст.

Поэтому, вы точно не заметили никакого переспама на сайте. Все выглядит органично, но при этом сайт полностью оптимизирован. Вот по таким запросам мы находимся в ТОП:

Например:

Или вот более конкурентный запрос, например:

Запрос «юрист по банкротству» является очень горячим и супер целевым. Частотность запроса по Москве, согласно сервису Яндекс.Вордстат, составляет 5701:

Именно столько людей ищут юриста по банкротству, чтобы заказать услугу. Для клиента это хорошо тем, что за такие переходы он НЕ ПЛАТИТ. Это органическая выдача. То есть заявки могут приходит даже без рекламы. Собственно, мы их посчитаем в разделе «Результат».

Не все поверят скриншотам, поэтому — «доверяй, но проверяй»:

Зайдите на поиск Яндекс. Выберите регион «Москва» Вбивайте в поисковик следующие запросы:

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Это только самые горячие и целевые запросы. Ещё есть дополнительные, их несколько десятков. Не будем перечислять все. По этим запросам мы находимся на первой странице Яндекс. При этом, занимаем основные позиции с 1 по 5 строчку, не считая рекламных блоков.

Надо ли платить ежемесячно за поддержание в ТОП? Нет. Мы выводим сайт в ТОП по целевым запросам, а заказчик разово платит 50 000 рублей. После того, как увидит результаты. Ну разве не прекрасно? Есть одно «НО» — мы выводим таким образом сайты в ТОП, только разработанные нашим агентство.

Потому что мы знаем «секретный секрет», который пока ещё никто не повторил. Если вам нужен отличный сайт премиум класса, который будет приносить заявки, то обращайтесь в наше агентство. Предлагаем начать с бесплатной консультации:

Вы получите анализ своей ниши и краткую маркетинговую стратегию. которая принесет результат в виде заявок и продаж.

Сайт для юриста в Москве — результат рекламы и SEO оптимизации

Давайте посмотрим, какие результаты принес новый сайт для юриста в Москве по банкротству. Начнем с рекламной кампании в Яндекс.Директ. Возьмем рандомно промежуток… скажем, за май 2020 года:

Что с цифрами:

цена клика — 50 рублей;

потрачено бюджета 16 342 рублей;

процент конверсии — 9%;

получено целевых заявок 32 шт.

Кто в теме банкротства, тот знает, какая там конкуренция и размер среднего чека. В общем клиент очень доволен. Обратите внимание, что это не периферия, а Москва — здесь самая дикая конкуренция в юридических услугах. Но мы с ней справились.

Результат по SEO продвижению конечно меньше, но тоже весомый:

Получено 9 заявок за май. Кстати, заявки с рекламы и с SEO указаны без учета звонков. В целом мы получаем довольно неплохой результат, но есть куда расти. Еще не использовали рекламу в Google и иные способы продвижения. Можно задействовать тот же контент-маркетинг, как мы делали при продвижении визового центра. Но для этого нужно приниматься за разработку большого сайта.

Клиент доволен, и вот его отзыв:

В результате, сайт для юриста был реализован на высшем уровне. Даже сами клиенты нашего заказчика это оценили. Если вам нужен не просто сайт, а инструмент для привлечения клиентов, то обращайтесь в наше агентство: