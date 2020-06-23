Продвижение визового центра имеет свои нюансы. Следует грамотно подойти к проработке маркетинговой стратегии и выбору источников трафика. Давайте рассмотрим кейс продвижения визового центра МФВЦ. Пройдёмся по всем этапам, начиная от разработки сайта и заканчивая сотрудничеством со СМИ и продвижением контент-маркетингом. Узнайте, как мы достигли количества заявок 2500 шт. в месяц! А под кейсом вы найдете отзыв от руководителя визового центра.

Поставленная задача

Изначально к нам обратился руководитель МФВЦ Василий Ляпало за разработкой недорогого Лендинга и настройкой контекстной рекламы. У клиента уже был создан сайт и работала реклама. Но реализация была на уровне дешевого фриланса. Следовательно, результат был очень печальный.

У клиента был небольшой офис и всего 3 сотрудника. Одним из которых, являлся он сам. Несмотря на то, что старый сайт очень хорошо был продвинут по SEO (практически по всем основным запросам), он имел низкую конверсию. Чуть более 1%!

Если учесть тот факт, что заявка — это не продажа в деньги, а примерный процент конверсии менеджера составлял около 20%, то продвижение визового центра при таком раскладе было практически невозможным.

Клиент застрял на одном месте — инвестиции в рекламу, их возврат и снова инвестиции в рекламу. Таким образом, рост был практически нулевой.

Мы проанализировали бизнес клиента, глубоко погрузились в бизнес-процессы и предложили клиенту идеальное решение его проблем.

Предложенные варианты для продвижения визового центра

Мы понимали, что визовому центру МФВЦ необходимо кардинально новое решение в плане разработки сайта. Ведь 90% визовых центров похожи друг на друга. Выделялся на фоне только ЕВЦ. Но если бы мы начали его копировать, то мы бы не смогли конкурировать с гигантом Федерального уровня. С другой стороны, у клиента не было достаточно средств для реализации крутого сайта.

Поэтому, мы предложили решение создать Лендинг, но не простой. Функционал изначально мы проработали под расширение. То есть, начинали с малого, но была возможность в дальнейшем расширять сайт без ограничений. Добавлять новые страницы, интегрировать Квиз, вести блог, создавать Feed ленты в крупные агрегаторы контента и т.д.

От качества площадки зависит успех всего дальнейшего продвижения. Поэтому мы досконально изучили бизнес клиента и его целевую аудиторию. Давайте рассмотрим процесс разработки сайта, и что получилось в итоге.

Продвижение визового центра — разработка продающего сайта

Дизайн сайта был выполнен на основании анализа целевой аудитории без особых изысков, чтобы не нагружать пользователя лишней информацией и графикой. Многим он может не зайти, и это правильно. Ведь мы делали сайт для клиентов визового центра, а не для конкурентов и маркетологов.

Забегая вперед, поделимся информацией о конверсии. Холодный трафик с контекстной рекламы давал 10-15% конверсию в заявку. SEO трафик и контент-маркетинг давали конверсию от 30% и выше.

Параллельно с исполнением дизайна мы работали над технической реализацией и над внутренней SEO оптимизацией, чтобы клиент начал получать заявки как можно быстрее.

Что входило в базовую техническую комплектацию:

Полная подготовка к SEO продвижению в поиске Яндекс и Google;

Подтверждение прав владения в поисковых системах;

Разработка свода правил для поисковых систем robots.txt;

Настройка карты сайта для поисковиков в формате XML;

Разработка и подключения модуля оптимизации и аналитики SEO;

Добавление сайта в поиск Яндекс и Google и их справочники;

Возможность публиковать неограниченное количество страниц и записей;

Защита от взломов и вирусов;

Подключение сертификата безопасности SSL;

Адаптивная верста под все виды размеров устройств потенциальных клиентов;

Возможность подключения различных интеграций с Ютуб каналом, Инстаграм и рассылками;

Скорость загрузки страниц от 0,5 до 3 секунд, что очень влияет на конверсию;

Оплата домена и хостинга на 1 год в подарок;

Установка веб-аналитики и целей конверсии.

Концепция продающего сайта

Также, мы предложили и реализовали концепцию «живого сайта» по нашей авторской методике. Согласитесь, когда заходишь на сайт и видишь людей, с которыми предстоит сотрудничать, доверие к компании повышается.

Мы решили показать не только руководство. Команду и офис тоже важно показывать. Так как среди визовых центров есть много компаний однодневок и фрилансеров, которые представляются компанией. Но при этом сидят в своей квартире и не имеют достаточной квалификации. Может для кого-то мы откроем Америку, но таких «псевдо-визовых центров» более 60% на рынке!

Естественно такие личности оказывают услуги некачественно, что формирует негатив и недоверие людей к визовым центрам. По нашей практике, возражение «я вам не верю» в данной нише является основным. Если его закрыть, то конверсия автоматически с 1% может вырасти, как минимум, до 5%.

Продвижение визового центра — как мы закрыли самое сильное возражение

Клиент видит, что мы серьезная компания. Работаем с живыми клиентами и оказываем услуги по высшему разряду. Также, не забываем документально подтверждать нашу квалификацию и качество услуг.

Для одной категории клиентов, важно видеть результат работы. В данном случае это готовые визы, брендированные логотипом МФВЦ. Однако, здесь есть нюанс. Личные данные и фото надо скрывать, иначе клиент будет думать, что вы станете выкладывать его в интернет.

Многие бояться махинаций мошенников с такими данными, а некоторые просто не хотят, чтобы их лицо было на каком-то там сайте. Здесь главное показать наличие результатов. Желательно по разным странам.

Не забывайте о категории людей, которые верят только отзывам. Одно время доверие вызывали скриншоты с WhatsApp. Но с появлением УЖАСНЫХ сервисов, которые позволяют подделывать отзывы — такой реализации недостаточно.

Но если отзывы с WhatsApp реальные, их стоит обязательно выложить. Здесь мы использовали достаточно интересную реализацию. Потенциальный клиент визового центра видит, что отзывов много. Благодаря 3D моделированию. Зачастую, их мало кто читает. До 80% зашедших на сайт просто смотрят их наличие и количество.

Но на этом мы не остановились. Чтобы ещё больше усилить доверие клиентов, мы предложили реализацию видео отзывов. Но видео сильно понижают скорость страницы. Поэтому, мы реализовали подгрузку видео через API You Tube.

Здесь мы проработали оформление и даже вставили ссылки на социальную сеть клиентов. Конечно её практически никто вбивать не будет вручную. Однако, само наличие подтверждает, что отзыв не заказной. Реализация была выполнена в формате 3D слайдера.

Также, мы попросили записать клиента динамичное видео о компании. В нем показан фасад, вывеска, сам офис и сотрудники, которые заняты работой.

Здесь мы рассказываем о принципах работы и нашей миссии. Этот блок не поможет сильно поднять конверсию, на зато поможет в отстройке от конкурентов.

Продвижение визового центра — тексты и первые результаты

Мы никогда не копируем чужие тексты. Возьмите любой сайт из нашего портфолио, и вы увидите только уникальный материал. Уникальный и релевантный текст очень важен для базового SEO продвижения!

Какие тексты мы используем:

уникальные;

побуждающие совершить действие;

закрывающие возражения;

конкретные, с фактами и показателями.

В результате, в течение 60 дней, сайт МФВЦ вышел в ТОП Яндекс. А ещё через 14 дней начал появляться в ТОП Google. Смотреть необходимо с региона «Краснодар», так как продвижение визового центра осуществлялось по Краснодарскому краю. Причем по высокочастотным и супер конкурентным запросам:

«визовый центр»;

«визовый центр в краснодаре»;

«официальный визовый центр»;

и т.д.

Если сравнить с рекламой, то клик запросу «визовый центр» обходится от 40 до 150 рублей. Это зависит от занимаемой позиции. А наш клиент начал получать переходы и первые заявки ещё на этапе разработки сайта!

В среднем мы получали от 1 до 3 заявок в сутки вообще без бюджета. Смотрите промежуточный видео отзыв о работе от соучредителя МФВЦ Анастасии Егоровой:

Если вы хотите таких же результатов в своём бизнесе, то обращайтесь в Digital агентство GOadvance. Мы имеем огромный практический опыт. Также, умеем эффективно работать с большими рекламными бюджетами. Оставьте заявку на бесплатную консультацию, и получите стратегию развития для вашего бизнеса:

Со временем начали расти показатели сайта и усиливаться вес. Следовательно, сайт клиента начал появляться по дополнительным запросам. Например: «шенгенская виза», «виза шенген» и т.д. Вот малая часть целевых запросов:

Сайт находится в ТОП по сотням запросов. Причем практически все высокочастотные и конкурентные. Конечно это произошло не сразу. Рост шел в течение года. При этом велась плотная работа по продвижению контент маркетингом. О нем поговорим немного позже.

Настройка контекстной рекламы в Яндекс.Директ — запуск и результаты

Мы не будем «заливать» про то, как были настроены быстрые ссылки, визитки и прочие технические моменты. Давайте на чистоту. Тот, кто сделал результат — может его показать. Кто не сделал — прикрывается перечислением технических моментов при настройке рекламы. Мы предпочитаем говорить о результатах и показывать цифры.

Начинали с настройки контекстной рекламы в системе Яндекс.Директ. Бюджеты были довольно скромные. Всего 30 000 рублей на целый месяц работы рекламной кампании. Итак, что нам дал первый запуск:

Возьмем промежуток за 7 дней работы рекламной кампании. В принципе не густо. Всего 6 заявок, но цена конверсии очень порадовала. А процент конверсии стал практически 8% вместо 1% ранее. Если учесть, что это начало января, то результат довольно неплохой.

Постепенно мы начали дорабатывать и расширять рекламные кампании. Также, по мере отладки бизнес-процессов мы увеличивали бюджет. Для примера возьмем сентябрь 2019 года.

Видно, что заявок стало больше. Всего за 1 месяц получено 166 заявок, то есть 35 заявок за 7 дней. Следовательно, 5-6 заявок в сутки. Конверсия выросла до 9,25%. Но и цена конверсии немного увеличилась. Так как, в отличие от января, конкуренция стала больше. Это нормальное явление, так как по сути заявок было больше. Ведь есть ещё звонки, которые не учитываются в системе Директа, а только в CRM.

Давайте перенесемся ближе к нашему времени. На февраль 2020 года. Посмотрим, что у нас стало с конверсией, ценой и количеством заявок в визовом центре:

При увеличении бюджета всего на 7270 рублей, мы привели клиенту на 94 заявки больше. Итого мы получили:

260 заявок + 108 звонков по номеру горячей линии;

конверсия практически 10%;

цена цели 396 рублей.

Также, мы решили использовать контекстную рекламу в Google AdWords. Результаты получились просто астрономические! Читайте и узнайте, сколько заявок и по какой цене мы получили.

Настройка контекстной рекламы в Google AdWords — запуск и результаты

К настройке рекламы в Google AdWords мы перешли спустя полгода сотрудничества. При этом мы не копировали рекламу из Яндекса в Google, а настроили с нуля под алгоритмы данной поисковой системы.

Если вам предлагают скопировать рекламу с Яндекс.Директ и загрузить в Google AdWords, то скорее всего вы не получите хороших результатов. У Гугл свои требования к настройке контекстной рекламы.

Не будем долго рассуждать, а лучше посмотрим статистику работы рекламной кампании за последние 8 месяцев:

Что мы получили:

7384 (часть ещё не влезла на скриншот);

цена заявки в среднем 200-250 рублей;

средняя конверсия 13-15%.

То есть Гугл в среднем давал более 30 заявок за сутки без учета звонков по номеру горячей линии визового центра. В месяц мы получили более 900 заявок + в среднем 400 звонков.

Нужна качественная настройка контекстной рекламы? Вы знаете куда обратиться! Делаем на совесть, доводим до результата. Оставьте заявку на бесплатную консультацию с руководителем агентства:

Но и 1668 заявок в месяцам нам показалось не совсем идеальным результатом, поэтому мы принялись за доработку сайта, продвижение контент-маркетингом, ссылками, взаимодействием со СМИ и использованием возможностей сервисов от Яндекс и Google.

Доработка сайта визового центра

Мы добавили дополнительные страницы, в формате Лендинга для ТОПовых стран. Настроили уникальную рекламу под каждую страницу. Если раньше человек попадал при запросе: «Виза в Испанию» на общую страницу, то сейчас он попадает на страницу, где как раз страница посвящена только Испании. Вследствие чего, конверсия рекламной кампании по странам резко увеличилась.

Что ещё было сделано:

разработан подключен маркетинговый квиз с расчетом стоимости;

созданы дополнительные страницы: «Оформление загранпаспорта», «Срочные визы», «Агентствам», «Отзывы»;

производительность сайта и качество коды были улучшены;

подключен и настроен модуль «Блог» для публикации статей;

настройка верстки блога, оформление и внутренней перелинковки.

Теперь, мы начали получать больше заявок не только от физических лиц, но и от туристических агентств. Соответственно, вырос средний чек. А благодаря квизу мы увеличили конверсию с мобильных устройств.

После полного укомплектования сайта настало время переходить к продвижению контент-маркетингом. Чтобы уйти от вечной конкурентной борьбы и настроить новый, более теплый трафик из поисковых систем.

Продвижение визового центра при помощи контент-маркетинга и SEO

Контент-маркетинг — это продвижение экспертными статьями на вашем блоге. Этим инструментом мало кто пользуется, потому что лень и жалко деньги вкладывать на перспективу. Но нам это только на руку, поэтому мы не смогли пройти мимо этой точки роста.

До 80% предпринимателей не доходит, что вложение бюджета в блог на перспективу даст дополнительный поток заявок, за которые не нужно платить. Если в контекстной рекламе мы платим за каждый переход, то в случае со статьями мы показываемся человеку органически. За такие переходы платить не нужно.

Причем каждая опубликованная статья имеет накопительный эффект. Например, опубликовали вы статью про визу в Канаду, через 1-2 года статья не понизиться в поиске, а наоборот наберет вес и начнет приносить больше трафика.

Единственный минус, который отпугивает большинство предпринимателей — результат будет виден через 3-4 месяца. Столько нужно алгоритмам поиска для качественной оценки вашей статьи. При условии, что публикуется качественный и уникальный контент.

Но писать просто статьи не выйдет. Их нужно SEO оптимизировать и подгонять релевантность под запросы алгоритмов Яндекс и Google. Также, плюсом будет усиление ссылками.

Блог вести можно и самостоятельно. Но в таком случае, чтобы получить результат посещаемость в 1000 человек в сутки, вам придется написать 500 и более статей. Если этим занимаемся мы, то результат будет после публикации всего 100 статей. Это примерный цифры. Так как алгоритмы постоянно меняются.

Давайте перейдем к цифрам и показателям, которые мы сделали для визового центра:

Обратите внимание, что переходов из поисковых систем больше в 3 раза! То есть, за месяц сайт посетили 38852 целевых посетителей, за переходы которых клиент не платит. Также, присмотритесь к показателю «Переходы из рекомендательных систем» — это ещё + 27824 посетителя за 1 месяц без вложений в рекламу. Рекомендательной системой в данном случае преимущественно является Яндекс.Дзен. О нём мы расскажем позже.

В итоге, за 1 месяц сайт посетили 71977 целевых пользователей. Давайте вычтем отсюда рекламу. Получается 59501 человек пришел к нам при помощи продвижения контент-маркетингом и SEO оптимизации. То есть, в сутки около 2000 человек посещают наш сайт. За эти переходы клиент не платит.

По анализу продаж люди, которые приходят с помощью экспертных статей, охотнее покупают услуги визового центра. И это очевидно. Ведь они:

видят экспертность;

нашли вас сами, без назойливой рекламы;

практически не имеют возражений.

Если в цифрах, то конверсия в продажу составила 30% и более. В то время, как холодный трафик с рекламы сложнее обрабатывать и его конверсия составляет до 20% в среднем.

Давайте рассмотрим показатели. Мы отсортировали данные метрики, чтобы были показаны только переходы из поисковых систем, без учета рекламного трафика. Взяли промежуток за февраль 2020 года. Да, февраль месяц не показательный для туристического бизнеса.

Но это позволит показать, что даже в условиях низкого спроса, блог приносит ощутимый результат. Вот для изучения вам длинный скриншот со всей статистикой за 1 месяц:

Упростим вам задачу. Получается 317 заявок дополнительно получено при помощи контент-маркетинга. Довольно неплохой результат. В день выходит в среднем 10 заявок.

В итоге, если приключиться какая-то беда с контекстной рекламой, то визовый центр не останется без заявок. Вот взять к примеру пандемию коронавируса. Сейчас мы приостановили рекламу до открытия границ.

Однако, заявки приходят каждый день при помощи контент-маркетинга. Люди записываются в предварительный список и даже оплачивают услуги!

Для кого-то это чудо, а для нас это результат кропотливой работы над продвижением. Статей мы опубликовали всего 180 штук. А представьте, когда будет 500 или 1000 статей? Посчитайте на калькуляторе.

Мы считаем важным предупредить, что контент-маркетинг требует вложений. В среднем необходимо закладывать 35 000 рублей ежемесячно, с учетом стоимости услуг. Если вы хотите продвигать бизнес и не вкладывать в это деньги, то пожалуйста не обращайтесь к нам. Берегите свое и наше время.

А для всех, кто относиться серьезно к продвижению бизнеса, мы открыты к сотрудничеству. Подойдёт ли продвижение контент-маркетингом для вашего бизнеса? Узнайте на бесплатной консультации:

Давайте перейдем к взаимодействию со СМИ и публикациям на канале Яндекс.Дзен. А после подведем итоги и посмотрим отзыв от основателя визового центра.

Продвижение визового центра в СМИ и Яндекс.Дзен

Итак, чтобы люди охотнее покупали ваш продукт, стоит стать публичной компанией. С этим помогают СМИ. Давайте Яндекс.Дзен для удобства тоже отнесем к средствам массовой информации.

Для начала мы стали искать способы, как попасть в крупные СМИ. Обращались в АиФ, Коммерсант, AviaSales и другие издания и сервисы. Однако, нам выкатывали ценник от 1 млн.рублей и выше.

Не хотим никого обидеть, но рентабельность инвестиций при такой политике цен точно будет отрицательной. Так как статью размещают максимум на неделю. Причем в течение недели она опускается вниз. За закреп тоже нужно заплатить +/- 500К. Если судить объективно, то это того не стоит. По крайней мере это не так полезно развивающейся молодой компании.

Но с другой стороны для продвижения визового центра СМИ были необходимы. Тогда мы нашли иной путь. Начали писать в издания не Федерального уровня а Регионального.

Так в журнале Коммерсант нам изначально предлагали опубликоваться за 1,5 миллиона, а в региональном издании попросили всего 30 000 рублей. Но самый сок в том, что это тот же самый Коммерсант! Нам как раз нужно было показать людям публичность компании и ничего более.

Спустя неделю визовый центр находился на первой строчке журнала Коммерсант. Можете зачесть это как лайфхак и сами попробовать. Но тут нужно уметь вести переговоры.

В результате, мы не только опубликовались в крупном издании практически за копейки, так ещё и получили дополнительные заявки.

Яндекс.Дзен

Сколько же теряют те предприниматели, которые не используют Яндекс.Дзен. Продвижение визового центра через него зашло на ура. Что будет, если правильно настроить Яндекс.Дзен и набрать необходимое время дочитывания:

жирные ссылки на ваш основной сайт;

огромные охваты;

дополнительный трафик на сайт;

теплые заявки;

узнаваемость бренда;

увеличения доверия.

Мы знаем, как заставить работать контент, который есть уже на вашем сайте. Ведение канала на Яндекс.Дзен в совокупности с блогом дает +500% к результативности.

По сути Дзен – это как бы наш блог в параллельной вселенной. Первоисточником считается наш сайт, а трафик мы получаем и с сайта и с Дзена.

Для какого бизнеса подойдет ведение канала на Яндекс.Дзен? Да практически для любого. Порой там выстреливают даже статьи про документы, набирая миллионные охваты. Но опять же, все только при грамотном подходе.

Хотите получать трафик с Яндекс.Дзен в ближайшие пару месяцев? Обращайтесь в наше агентство! Знаем, какой контент публиковать в этой системе, как его продвигать и набирать сумасшедшие охваты. Также, мы интегрируем в статьях на Дзен УТП и делаем продажи через текст. Узнайте, подходит ли вам такое продвижение, на бесплатной консультаии:

Продвижение визового центра — результаты

В результате продвижения визового центра мы добились огромных успехов. В среднем со всех источников мы генерируем для клиента более 2500 заявок в месяц.

Пришли мы к такому показателю не за неделю, а в результате сотрудничества в течение 2-х лет. Клиент получил колоссальный рост:

расширил штат;

открыл дополнительный офис;

вышел с местного уровня на региональный;

увеличил узнаваемость бренда.

Смотрите видео отзыв от основателя МФВЦ:

Спасибо, что дочитали наш кейс до конца. Надеемся, что он был для вас полезен. Если вас интересует качественное продвижение бизнеса до результата, то обращайтесь в Digital агентство GOadvance. Мы реализовали более 500 проектов. Имеем опыт работы в различных направлениях бизнеса. Отправьте заявку на консультацию прямо сейчас, и получите практические советы по продвижению вашего бизнеса: