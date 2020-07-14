Сайт для блоггера, вещь необходимая. Да, все мы знаем, что есть социальные сети, но есть небольшой нюанс! Блоггер не владеет той площадкой, на которой продвигается. Нет гарантий, что алгоритмы соцсетей не поменяются в худшую сторону. Например, Instagram уже сильно обрезал охваты. Плюс ко всему, ваш профиль могут заблокировать по причине каких-нибудь жалоб. Именно поэтому, сайт для блоггера — не прихоть, а необходимость!

Прежде чем мы перейдем к разбору сайта для блоггера, реализованного нашим агентством, давайте поговорим о преимуществах собственной площадки.

Итак, что дает сайт блоггеру:

органическое продвижение в поиске Яндекс и Google;

Это даёт новые охваты вне социальных сетей. Они обеспечиваются только вашим контентом. Никакой рекламы. Если вы публикуете уникальный авторский контент, то ваши публикации учитываются поисковыми системами и начинают выдаваться пользователям.

Например, вы пишите про то, как начать утро. Такую информацию ежемесячно ищут более 37 000 пользователей, согласно сервису Яндекс.Вордстат.

Получается, что ваша статья по данной тематике будет показываться пользователям. Это всего лишь пример. Тематики публикаций могут быть абсолютно разными.

площадка в собственности;

Только от вас зависит рост сайта, чем больше вы пишите, тем быстрее растет ресурс. Охваты никем не режутся. Результат зависит напрямую от ваших действий. Также, ваш ресурс никто не заблокирует. Конечно, если вы не будете писать на запрещенные законодательством тематики.

авторское право защищено;

Вы можете легко доказать, что тексты и фотографии на сайте принадлежат вам. Достаточно подтвердить право на владение сайтом в поисковых системах. Мы это делаем сразу после регистрации доменного имени. Ваш контент индексируется поисковыми роботами и закрепляется за сайтом.

Если с вашего ресурса будет скопирован контент, то это не принесет никакой пользы злоумышленнику. Так как уникальность материала закрепляется за сайтом, в поиске будет показываться ваш ресурс.

Но если вас задевает тот факт, что контент копируют, то вы можете обратиться в суд за защитой авторского права. В этом случае вы легко сможете отстоять свои права.

В случае с социальными сетями, ваш контент становится достоянием сообщества (кроме личных фото). Практически невозможно доказать, что написанные тексты принадлежат именно вам.

усиление влиятельности и доверия к бренду;

Если в вашей собственности есть сайт, то рекламодатели и клиенты будут больше вам доверять и хотеть сотрудничать.

контент работает постоянно;

Когда публикуется материал в социальные сети, время его жизни составляет 1-2 дня. Материал на сайте работает всегда. Неважно сколько прошло времени, 10 лет, 20, 50… Пока существует интернет и ваша статья присутствует в поиске, она неизбежно будет приносить трафик. Без рекламы, бесплатно — чисто органически.

При этом пользователи будут очень лояльными, так как они сами будут находить ваш ресурс. То есть ваш труд никогда не пропадет даром. Чем лучше вы напишите статью, тем больше она даст результатов.

любые интеграции с социальными сетями;

Сайт для блоггера может привлекать подписчиков в социальные сети. В статью можно встроить видео You Tube, вставить ленту из Instagram на сайт, отобразить группы и т.д. То есть, вы получаете дополнительный приток подписчиков. Равно, как и в социальных сетях, можно указать ссылку на сайт. Таким образом, вы получаете максимальный охват аудитории.

Культура иметь личный сайт для блоггера в России не очень распространена. В отличие от зарубежных лидеров мнений. Поэтому конкуренция в сегменте блогинга не особо сильная. Это может являться для вас точкой роста.

Важно понимать, что блог вести сложнее. Тесты должны быть более объёмными и осмысленными. Если вы привыкли публиковать только фото с кратким описанием, то блог вам не подойдет.

Давайте перейдем непосредственно к разбору кейса и рассмотрим возможности на реальном примере.

Создание сайта для блоггера — поставленная задача

Разработать сайт для блоггера Ксении Волковой, включая концепцию дизайна. Сайт должен был иметь тесную связку с социальными сетями Pinterest и Instagram. Также, требовалось настроить интеграцию сайта с Email рассылками и настроить возможность публикации Лендингов на сайте, для привлечения людей на консультации.

С технической стороны требовалось настроить адаптивную верстку под все виды устройств, сделать сайт SEO оптимизированным и добиться высокой скорости загрузки для мобильных устройств. Также, необходимо было настроить формы для записи на консультацию и удобный редактор для публикации статей.

Создание сайта для блоггера — решение задачи

Начали разработку сайта с технической настройки. Некоторые пропускают этот момент, а потом думают «почему же сайт не появляется в поиске». Задачами на перовом этапе разработки были:

техническая настройка сайта и подготовка его к продвижению контент-маркетингом;

настройка удобной административной панели с редактором для публикации статей.

Не будем сильно углубляться в технические дебри. Постоянные ссылки, написание кода, настройка правил для поисковых система и т.д. — вряд ли будут вам интересны. Перейдем сразу к управлению сайтом и редактору. Так как от понятности и удобства зависит желание писать контент на сайт.

Сайт для блоггера — админ-панель и редактор текстов

Административная панель сделана на базе WordPress — самой популярной платформы для блоггеров. Полностью на русском языке, за исключением некоторых модулей, работать с которыми блоггеру не понадобиться. Она очень гибкая и простая в использовании.

Для управления сайтом понадобятся всего несколько пунктов меню:

записи — редактор, настройка рубрик и меток;

комментарии — модерация комментариев и ответы на них;

медиафайлы — сюда можно загружать картинки;

Пользователи — редактирование информации, установка ролей и добавление новых пользователей.

В принципе все. Остальные элементы мы настроили под ключ. С ними ничего не нужно делать. Вам остается только вести блог. Давайте разберемся, как это делается.

Добавление записи и обзор редактора статей

Можно сначала перейти в пункт меню рубрики. Там можно написать темы, на которые вы планируете вести блог. Это рекомендуется, но не обязательно. Рубрики вы можете добавить позже, во время публикации контента.

Чтобы начать писать, следует нажать «Добавить новую» и откроется вот такой простой редактор:

Здесь нам предлагается выбрать тип записи. Обычно выбирают «стандарт». Но если вы фотограф, то можно выбрать пункт «галерея». Далее, пишем заголовок статьи и можно переходить к написанию текста.

Редактор представляет собой набор самых необходимых функций, чтобы сделать текст максимально читаемым и красивым. Можно задавать разные уровни заголовков, выделять текст, ставить цитаты, добавлять картинки и т.д.

Если вы хотите посмотреть, как редактируется текст с режиме видео, то смотрите полный обзор сайта в конце статьи. Там будет рассмотрена вся административная панель и сам сайт для блоггера.

В процессе написания публикации можно её сохранить в черновик или посмотреть, как она будет выглядеть, перед публикацией. Это очень удобно.

Также, поисковым роботам надо объяснить на какую тему написан материал и как показывать его в результатах поиска. Звучит страшно, но с нашей реализацией блога все становится просто. Дело в том, что под статьей размещен блок, где мы пишем SEO заголовок и описание.

Есть специальные индикаторы, которые показывают насколько хорошо мы заполнили заголовок и описание:

оранжевый — средне, лучше увеличить количество символов;

зеленый — отлично, всё заполнено правильно;

красный — вы написали слишком много символов, лучше сократить.

Также, присутствует окно предосмотра, которое показывает, как будут выглядеть заголовок и описание в поисковой системе.

Если вы дописали текст и вам нравится, как он отображается, то выбирайте рубрику, ставьте главную картинку и жмите кнопочку «Опубликовать». Проще не придумаешь:)

Это немного сложнее, чем в социальных сетях. Однако, за 1 час практики блоггер может полностью во всем разобраться. Кстати, в разработку блога нашим агентством обязательно входит часовое обучение по работе с ним.

Работа с библиотекой файлов

Здесь все просто. Заходим в библиотеку, выбираем «Добавить новый» и загружаем фото, аудио или видео с компьютера. Как правило, пользователь редко заходит в библиотеку. Так как файлы можно добавлять в процессе публикации статьи.

Также, можно удалить файлы если они больше не нужны или были загружены по ошибке. В целом, это стандартная галерея, которой легко управлять.

Работа с комментариями

Чтобы работать с комментариями достаточно одной вкладки. Комментарии всегда попадают на модерацию. А нецелевой спам вообще отклоняется в автоматическом режиме. Наша система распознает спамный комментарий и убирает его в соответствующую папку.

На обычные комментарии вы можете отвечать, изменять их и удалять — полный контроль. Также, вы можете давать ответы пользователям непосредственно на блоге.

Пользователь может оставить комментарий, как гость или зарегистрироваться в качестве подписчика. Можно ограничивать комментирование гостями и просить обязательной регистрации. Система комментирования очень гибкая, и настраивается как вам удобно.

Что можно настроить:

авторизацию через социальные сети;

подписку на комментарии;

оценку статьи и отображение рейтинга публикации;

расширенный редактор и подгрузку картинок пользователями;

визуальный стиль — любые цвета и формы!

В данном случае потребовалось внедрить только базовую версию, но доступны и улучшения, в зависимости от вашего запроса.

Не обязательно вести блог в одиночку — добавляем авторов

Если вы решили вести блог совместно с партнером, то нет ничего сложного. Можно зарегистрировать его в качестве автора и дать права — что можно делать, а что нельзя.

Помимо авторов, можно добавить редакторов, модераторов, SEO специалистов. У каждого из них отдельная доступная часть сайта. Например, SEO оптимизатор не может видеть и модерировать комментарии, редактор может вносить изменения только в текст и т.д.

Можно вести блог лично, а можно создать целый журнал! Смотрите пример в кейсе: продвижение блога. Сайт клиента вырос из обычного блога до полноценного СМИ. Сейчас сотрудничает с официальным представителем Dell, RegRu и зарубежными IT-компаниями.

Если вам нужно полностью создать и настроить блог под ваши запросы, то обращайтесь к нам. Гарантируем качество реализации. Научим, как управлять блогом и продвигать его. Оставьте заявку на бесплатную консультацию:

Обучение по работе с блогом входит в стоимость разработки сайта.

Сайт для блоггера — внешний вид

Сайт решили реализовать без лишних элементов в стиле минимализма. В результате, посетителя ничто не отвлекает от комфортного прочтения статьи. Он может спокойно зайти с любого устройства, и блог будет отображаться корректно.

Оптимизация была проведена не только под устройства, но и размеры экранов! Ведь смартфоны, ноутбуки и планшеты у всех разные. Поэтому, оптимизация только под конкретные устройства нам показалась недостаточной.

Решением стала адаптивная верстка, которая позволила оптимизировать сайт под 99% размеров экрана. Даже если вы включите поворот экрана горизонтально на вашем телефоне, то сайт в считанные миллисекунды подстроится под изменившийся размер устройства.

Также, если вы ведете блог в инстаграм, то с легкостью можете указать ссылку на свой блог. Аудитория попадет именно на мобильную версию сайта. Это очень важный момент, так как почти 100% пользователей Instagram переходят по ссылке со смартфонов.

Что интересного есть на сайте?

Сначала мы видим логотип, описание сайта и социальные сети. Лого достаточно большой, но в зависимости от размера экрана он подстраивается. Помимо указанных социальных сетей, можно добавить и другие. В зависимости от того, что вы используете.

Ниже идет слайдер с самыми популярными публикациями. Он также подстраивается под любые размеры экранов и имеет автоматическую прокрутку.

После него идут последние публикации. Вертикальный формат фото превью публикации был выбран не случайно. С практической точки зрения такой вариант супер удобен для блоггера, который ведет Instagram. В 90% случаев фото вертикальные, снятые на камеру телефона.

Не нужно обязательно делать горизонтальные фотографии. Такой формат сильно облегчает жизнь. Чтобы сформировать ленту нужно просто загрузить имеющееся фото из смартфона.

Также, были реализованы различные связки между статьями на сайте и другими сервисами. Например, отлично проведена интеграция с Pinterest:

Фотографии из Pinterest автоматически подгружаются в виджет, как только вы сохранили Pin на одну из своих досок. При этом, такая интеграция абсолютно не нагружает сайт.

Не забываем и про любимый Instagram. На главной странице он находится внизу:

Если рассматривать публикацию, то виджет дополнительное появляется справа и фиксируется при прокрутке:

В целом, сайт получился интересным, лаконичным и эффективным:

уникальный дизайн;

адаптивная верстка;

интеграции с социальными сетями;

подготовлен к поисковому продвижению;

прост в управлении.

Также, мы реализовали возможность создавать лендинги под различные консультации и услуги. Пример мини-лендинга на консультации:

Здесь страница приведена в соответствие с требованиями политики конфиденциальности и настроены формы для отправки заявок. Также, здесь присутствуют элементы из блога и настроена адаптивная версия для всех размеров экранов.

Смотрите видео-обзор сайта от руководителя агентства Павла Угрюмова:

Сайт для блоггера — результат

Сайт для блоггера в связке с социальными сетями даёт отличные результаты. Ведь темы, которые невозможно целиком раскрыть в Instagram, можно представить на сайте. Пользователи переходят не только читают материал на сайте, но и подписываются на рассылку. Далее, попадают в автоворонку Email.

Сайт полностью интегрирован с сервисом рассылки SendPulse. Человек оставляет контактные данные, подтверждает подписку и получает подарок. Мы, в свою очередь, получаем нового подписчика в базу. Email рассылка позволяет увеличить ещё больше охват пользователей. Также, в ней теплая аудитория. Поэтому можно делать продажи в письмах.

Несмотря на то, что сайт довольно молодой, он отлично продвигается в поиске. При этом опубликовано всего 48 статей. Вот данные от поисковой системы Google за последние 28 дней:

Сайт намного лучше продвигается в Google. Во многом благодаря тому, что Гугл не спамит свою выдачи своими же бестолковыми сервисами. Но на Яндексе присутствие тоже есть. Однако, пока мы получаем с Яндекс всего 219 посетителей в месяц. Но есть куда расти, в Яндексе огромная конкуренция, и чтобы на нем закрепиться нужно опубликовать хотя бы 100-150 статей.

Нам всегда интересно работать с блоггерами и интересными проектами. Если вы хотите эффективно продвигаться при помощи блога и вкладывать в своё развитие деньги, то обращайтесь к нам за помощью. Начать можно с бесплатной консультации:

*На этом бесплатности заканчиваются;) Мы не делаем сайты дешево. Мы делаем качественно, продуманно и дорого. Работаем не со всеми тематиками. Надеемся на понимание.