Продвижение блога на сайте. Кейс по продвижению блога 🔥

Продвижение блога — очень ответственная задача. Это не продажа товаров и услуг, где можно запустить рекламу и начать получать клиентов уже в первые 7 дней. Блог работает на перспективу. Продвижение блога осуществляется при помощи контента. Запускать рекламный трафик на начальных этапах продвижения блога крайне не рекомендуется. Вы потеряете деньги и получите минимальный результат.

Давайте разберем кейс нашего агентства по продвижению блога PClegko, который сейчас уже превратился в полноценный интернет-журнал. Начиная от разработки сайта-блога, его продвижения и заканчивая полученными результатами на данный момент. Читайте кейс да конца, возможно вы сможете внедрить некоторые фишки в продвижение своего блога.

Продвижение блога — поставленные задачи:

С нуля разработать сайт-блог для публикации статей на компьютерную тематику. Реализовать минималистичный дизайн ресурса. Наполнить сайт первичным контентом — сделать «заглушку». Продвинуть блог в ТОП поисковых систем Яндекс и Google при помощи контент-маркетинга. Привлекать рекламодателей и взаимодействовать с ними. Обеспечить масштабирование проекта.

Вот такие непростые задачи были поставлены перед нашим маркетинговым агентством.

Если простым языком, клиенту нужен был сайт с большой посещаемостью, чтобы он в перспективе приносил пассивный доход.

То есть никаких услуг или товаров PClegko не продаёт. Клиент планировал получать деньги исключительно как СМИ: от прямых рекламодателей и от взаимодействия с сервисами контекстной рекламы. Читайте далее, и узнайте, как мы реализовали данный проект.

Решение

Мы не из тех агентств, которые могут делать только то, что им говорит клиент. Ведь он не всегда точно знает, что именно нужно, и как будет эффективнее. Выслушав заказчика, мы поняли его глобальную цель, но оптимизировали процесс её достижения.

Изначально клиент хотел обычный «статейник» про компьютеры на платформе Wix. Но мы учли, что в дальнейшем необходимо будет масштабироваться.

Если делать сайт на конструкторе, то мы рано или поздно упремся в ограничение по страницам, и придется доплачивать за расширение сайта + оплата самой платформы. Также, для сайты на конструкторе продвигать долго и сложно.

Поэтому решили реализовать ресурс с функционалом интернет-журнала, с неограниченным количеством страниц. Также, значительно расширили тематику, чтобы иметь возможность взаимодействовать с брендами цифровой техники. Естественно все согласовали с заказчиком, которому очень понравились наши идеи.

Разработка блога

Правильная разработка блога напрямую влияет на его продвижение. Если сейчас «запилить сайт на коленке», он никогда не превратиться в масштабные проект. Лет 10 назад это было возможно, но в условиях нынешней конкуренции площадка должна быть проработана идеально. Это касается и внешнего вида сайта, и внутреннего кода. Давайте пройдемся по этапам разработки сайта.

1. Проработка визуального стиля: логотип, шрифты, дизайн и адаптивность

Логотип реализовали максимально простой и понятный. Он отражает основную тематику сайта. Без изысков, но в тоже время со вкусом.

Шрифты использовали семейства Roboto, sans-serif. Легко читается и не нагружает сайт. Подгрузку шрифтов настроили с серверов Google. Шрифты сделали едиными, чтобы не нарушалась общая стилистика сайта.

Многие при разработке блога делают ужасные ошибки при выборе шрифтов:

шрифты с тенями, засечками и 3D эффектами — очень сложно читаются и смотрятся безвкусно;

используют много различных шрифтов — увеличивается скорость загрузки ресурса и нарушается единый стиль;

маленькое или слишком большое расстояние между буквами — с телефонов такой текст читать просто невозможно.

На ресурсе PClegko текст получился удобным для чтения на десктопных и мобильных устройствах. Выглядит таким образом:

От выбранного шрифта будет зависеть время нахождения человека на сайте, а это напрямую влияет на продвижение блога в ТОП поисковых систем.

Что касается дизайна, мы сделали упор на минимализм. Во всем мире сейчас идёт тренд минимализма, да и для компьютерной тематики такое решение подходит как нельзя лучше.

Вид сайта с компьютера:

Вид сайта с телефона:

Как видите сайт адаптируется под устройство благодаря умной верстке. С какого бы устройства человек ни зашел, ему будет приятно находиться на сайте и потреблять наш контент.

Если хотите увидеть, как выглядит ваш сайт на разных устройствах, то используйте сервис: iloveadaptive.com

В итоге, клиент получил классный дизайн, который не нагружает сайт и адекватно отображается на любом устройстве пользователя.

2. Скорость загрузки блога

По результатам теста PageSpeed Insights от Google, показатель загрузки для компьютеров составляет 79 из 100 баллов. Сайт открывается за 0,8 секунд, если пользователь посещает сайт при помощи проводного интернета, WI-Fi соединения или технологии LTE. То есть открывается мгновенно. Для нашего клиента это означает более высокое ранжирование в поиске и меньший показатель отказов.

Давайте посмотрим, что у нас со скоростью загрузки на мобильных устройствах при использовании соединения 3G:

И здесь мы тоже отличились высокой скоростью загрузки ресурса: 52 из 100 баллов. При этом мы не подключали дефолтные турбостраницы, а оставили весь контент. То есть все картинки, слайдеры, анимации — всё это осталось на ресурсе. Но при этом скорость загрузки контента всего 2 секунды!

Чтобы продвижение блога было эффективным сайт должен иметь высокую скорость загрузки. Напрямую этот показатель не влияет на ранжирование. Скорее он влияет на поведенческий фактор. Если сайт загружается долго, то пользователь уходит с него. Вы получаете отказ и низкий показатель времени, проведенного пользователем на сайте. А эти показатели, в свою очередь, влияют непосредственно на ранжирование в поисковой выдаче.

Почему мы не стремимся к показателю 100 из 100? Все просто. Сделать полноценный сайт, который 100% угодит Google невозможно. Многие разработчики применяют всякие хитрости:

подсовывают роботу Google картинку, вместо сайта — вы в результате не будете знать свою реальную скорость загрузки блога;

откладывают загрузку скриптов — чревато тем, что сайт будет некорректно загружаться, а некоторые функции вообще не будут работать;

используют изображения низкого качества — да, это может увеличить скорость загрузки, но пострадает визуал.

В итоге, 100 баллов из 100 могут набрать очень простые сайты, где максимум 2-3 небольших картинки и практически отсутствует дополнительный функционал.

Мы советуем держать среднюю планку между скоростью и качеством ресурса. Особенно, если вы планируете серьезно заниматься продвижением блога.

Не надейтесь только на сервисы по замеру скорости. Попробуйте сами открыть сайт с разных устройств и при помощи разной скорости соединения. Ведь сайты создаются прежде всего для людей. Помните об этом.

3. Код и внутренняя SEO оптимизация влияют на продвижение блога

Код сайта простым языком — это все ваши тексты и дизайн, преобразованные в символы, которые умеют читать поисковые роботы. Если у вас там будет написана белиберда, то можно забыть о том, что поисковой робот будет показывать ваш контент пользователям на высоких позициях.

Вот таким образом выглядит код сайта PClegko. Скорее всего, это вам ни о чем не говорит. Вкратце, мы внедрили разметку Shema.org, которая объясняет поисковым роботам про что наш сайт и как его правильно читать. Также, мы сделали простое размещение тегов Titile и Description (заголовок и описание), которые можно редактировать из визуальной административной панели сайта.

Мы сделали этот процесс настолько простым, что заказчик может сам прописывать заголовок и описание в своих публикациях, если захочет вести блог самостоятельно.

Также, есть встроенные подсказки по заполнению тегов, оформлению читабельности и SEO оптимизации статьи.

Теги Titile и Description непосредственно отображаются в поисковиках. То есть, если мы пишем статью про Geforce gtx 1050 ti, то в заголовке и описании мы указываем тематику и немного дополняем. Весь этот текст будут читать Яндекс и Google, а потом выдавать в результатах поисковой выдачи.

Помните, что внутренняя SEO оптимизация и правильный код крайне важны! Если на этом этапе будет ошибка, то вы рискуете потратить много денег или сил на размещение статей, но так и не добиться результатов.

4. Добавление сайта в вебмастер Яндекс и Google + подключение Веб-аналитики для блога

Если вы не видите статистику своего сайта, значит не сможете продвигаться. Аналитика важна, как для продающих сайтов, так и для блогов без исключения!

К тому же, если вы подключаете аналитику от Яндекс и Google, то данные поисковые системы начинают чуть больше любить ваш сайт.

Добавление сайта в кабинет вебмастера — это основа начала продвижения блога. Если вы упустили этот момент, то вы не сможете позвать роботов индексировать ресурс и фиксировать уникальность материалов.

Давайте попроще. Например, у вас молодой сайт и вы публикуете новую статью в блог. Если вы не подтвердили права в кабинетах, то более старые ресурсы могут скопировать ваш контент и выдать его за свой. При этом, вы ничего не сможете доказать.

Дополнительно мы поставили на сайт защиту от автоматического копипаста. Если какой-нибудь «умник», захочет автоматически украсть контент с нашего сайта, то вместе с контентом будет размещена ссылка на наше авторство. Таким образом, мы превратили кражу нашего контента в источник продвижения.

В итоге, заказчик получил полностью укомплектованный интернет-журнал о компьютерах, который готов к продвижению и привлечению пользователей. Смотрите полный видео-обзор сайта в конце статьи.

Продвижение блога

После того, как ресурс был полностью реализован и подготовлен к продвижению, мы приступили к генерации контента. Для блога важно создать так называемую заглушку из нескольких статей, чтобы ресурс к моменту индексации был немного наполнен контентом.

Мы реализовали структуру и написали несколько статей по разным тематикам. Это позволило добавить наш сайт в рейтинги Rambler, Mail и им подобные сервисы.

Если попробовать добавить туда пустой ресурс, то в 99% случаев он будет отклонен модератором.

Так мы начали получать первые 10 посетителей в сутки. Но это было только начало. После индексации поисковыми роботами началась плотная работа над контентом. Публиковали обзоры техники, советы, компьютерные лайфхаки и т.д. То есть весь контент, который был интересен нашей целевой аудитории. Естественно по уникальному техническому заданию нашего маркетингового агентства.

Внешнее продвижение блога

Дальнейший шаг нашей стратегии — прирост естественной ссылочной массы без покупки ссылок. Мы подобрали площадки с хорошими показателями, которые позволяют размещать индексируемые ссылки. Так называемые «dofollow». К сожалению список этих площадок мы выложить не можем, так как они быстро превратятся в заспамленные ресурсы. От этого никто не выиграет.

Находить площадки можно при помощи поиска Яндекс или Google. Найденные ресурсы, на которых можно разместить ссылку на сайт, можно проверять в сервисе xtool.ru. Обращайте особое внимание на показатель траста (не ниже 3 пунктов!) ИКС, заспамленность и вероятность попадания под фильтр.

Только спустя 4 месяца, мы начали заниматься закупкой качественных ссылок, чтобы усилить позиции наших публикаций. Это очень тонкая и кропотливая работа. Если заказать автоматический прогон по ссылкам, то вы с вероятностью 80% угробите свой блог. Так как прогон делается по одним и тем же базам, которые неохотно обновляют.

В результате они становятся спамными и попадают под фильтр. А вместе с ними может попасть под фильтр и ваш ресурс. Что это означает? Всё, что вы до этого делали, напрасно. Достать сайт из под фильтра можно, но это долго, дорого и не всегда получается.

Будьте внимательны при заказе автоматического прогона по ссылкам! Лучше доверьте работу профессионалам, которые сделают все вручную. Это дороже, но в итоге безопаснее и намного эффективнее.

И помните, ссылочная масса не самый влиятельный фактор ранжирования, а скорее вспомогательный. Главное публиковать качественный, уникальный и грамотно SEO оптимизированный контент.

Используем Яндекс.Дзен для продвижения блога

В дополнение мы завели канал на Яндекс.Дзен. У нас к этому времени уже был контент на сайте, который мы залили на Дзен. Фишка в том, что этому сервису от Яндекса не так важна уникальность контента. Главное связать сайт с каналом при помощи взаимной перелинковки и указывать авторство.

ВНИМАНИЕ! Касается «особо одаренных». Если вы начнете красть и публиковать чужой контент на Дзен, то ваш канал заблокируют. Причем сделают это не сразу. Сначала подождут пока вы потратите силы на публикацию материалов, а потом забанят.

Благодаря большому объёму контента мы быстро набрали дочитывания и получили возможность подключения монетизации, что стало ещё одним источником дохода. На данный момент, продвигаемый нами канал на Яндекс.Дзен, имеет аудиторию более 30 000 пользователей и приносит ежедневный пассивный доход.

Также, канал генерирует дополнительный трафик на наш основной сайт интернет-журнала PClegko. Так как мы вставляем анкорные ссылки внутри публикации. Кстати, по секрету, Яндекс не совершенен, и порой индексирует ссылки. Даже несмотря на то, что они закрыты тегом «nofollow».

Продвижение блога — привлекаем экспертов

Для кого-то это будет открытием. Оказывается, если ваш ресурс имеет посещаемость от 500 человек в сутки, то вы запросто можете генерировать уникальный контент бесплатно!

Например, сервис Pressfeed — идеальная для этого площадка. Но можно рассмотреть и другие. Там можно найти экспертов, которые могут написать для вас статьи. Взамен, вы указываете их в качестве автора.

Мы для этого даже специально разработали карточку автора, которая размещается под статьей. Выглядит она таким образом:

Получается взаимовыгодный обмен. Автор продвигает свой личный бренд, а мы получаем бесплатный контент. Конечно не все так просто. Нужно уметь подбирать и договариваться с авторами.

Также, можно использовать различные взаимопиары среди блогов по вашей тематике, с примерно равной посещаемостью. Но, как правило их ведут вебмастера, с которыми крайне сложно вести диалог. Но, чтобы продвижение блога было эффективным, попробовать стоит!

Как монетизировать блог?

Ещё перед началом проекта стоит задуматься, как вы будете зарабатывать с блога. Возможно, вы будете вести блог, как специалист и продавать услуги. Или зарабатывать на контекстной рекламе, которая автоматически размещается на вашем сайте. А может, вы хотите сотрудничать с определенными брендами напрямую.

В нашем случае, заказчик не планировал предоставлять услуги. Все это затевалось именно ради пассивного дохода. Мы провели исследования, и предложили использовать сразу 3 способа монетизации блога:

Размещение контекстной рекламы — не агрессивно и без тизеров. Продажа ссылок на нашем сайте. Прямое взаимодействие с брендами цифровой техники.

Но тут стоит найти баланс, который позволит использовать все эти источники сразу. Например, если вы завалите свой блог рекламными баннерами, то с вами не будут работать бренды.

Поэтому, рекламные блоки на сайте расположены нативно, а ссылки мы продаем только на проверенных биржах и ставим умеренную цену. В этом случае, мы берем не количеством, а качеством. Даже рекламные статьи со ссылкой выглядят полезными и интересными. В свою очередь, это замечают бренды и тоже обращаются к нам, чтобы мы провели обзор техники или написали заметку о компании.

Результат

Ресурс PClegko стал не просто блогом, а полноценным интернет-журналом с посещаемостью более 136 000 пользователей в месяц. В среднем за сутки сайт посещают около 5 000 активных пользователей.

Из них 117 401 человек мы привлекли при помощи контента и грамотного SEO продвижения. Как видно из статистики выше, ссылки и рекомендательные системы тоже приносят внушительный объём трафика. Также, мы поработали и над брендом. Об этом говорят прямые заходы на наш ресурс.

Блог настолько хорошо оптимизирован, что некоторые статьи не просто находятся в ТОП, а рекомендуются Яндексом. Вот так выделяет поисковик некоторые из наших материалов:

Интернет-журнал PClegko достаточно молодой, но уже обошел большинство сайтов конкурентов, которым более 10 лет. При этом, опубликовано всего 180 статей, в то время как другие публикуют их тысячами, но не могут достичь такого результата.

Здесь нет магии, все благодаря качественной реализации блога. Если бы площадка не была качественно проработана, то вряд ли бы мы достигли таких показателей.

Сейчас интернет-журнал сотрудничает с такими брендами, как: Apple, Dell, Xiaomi и Nvidia. И это только начало. С каждым месяцем запросов становится всё больше, а журнал популярнее. Также, с контекстной рекламы и продажи ссылок приходит постоянный пассивный доход, который радует заказчика.

В итоге, клиент хотел реализовать средненький блог, а получился полноценный журнал, у которого есть все шансы вырасти в крупный портал и выйти на международный рынок.

Если вам необходима качественное продвижение блога или его реализация, то оставляйте заявку на нашем сайте. Мы рассмотрим ваш проект, и предложим варианты сотрудничества.

Смотрите видео-обзор сайта и всего функционала: