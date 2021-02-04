Для аудиторской компании иметь качественный сайт — необходимость, продиктованная изменяющимися условиями рынка. Сайт аудиторской компании не просто «должен быть». Он должен обеспечивать развитие бренда и способствовать привлечению новых клиентов на услуги проведения аудиторских проверок.

Происходит это посредством инструментов интернет маркетинга:

SEO продвижение;

Контекстно-Медийная реклама;

Контент-маркетинг;

Email-маркетинг;

SMM;

Репутационный маркетинг.

Многие предприниматели ошибочно полагают, что успех кроется в инструментах. При этом, забывают о роли площадки, на которую приходит трафик посредством использования инструментов продвижения.

Можно безупречно настроить рекламу, рассказать о компании в сети, написать тонны полезных статей. Однако, это не принесет желаемого результата, если сайт:

долго загружается;

имеет ужасный дизайн и полное отсутствие удобства для пользователя;

не имеет адаптивной версии под различные размеры экранов устройств;

перегружен информацией и шаблонными текстами;

не имеет разметки для поисковых систем: shema либо opengraph;

сделан не на основании целевой аудитории, а по образу и подобию конкурентов;

не имеет возможности передавать данные в системы аналитики о совершенных конверсионных действиях.

Это основные моменты. На самом деле их больше, но чтобы вы не устали читать, давайте перейдем к нашему кейсу. А в конце будет видео отзыв от клиента на разработку сайта.

Поставлена задача: разработать сайт аудиторской компании с нуля

Несколько месяцев назад в Digital агентство GOadvance обратился Директор аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг» — Наталья Шибалкина.

Аудиторская компания «Радар-Консалтинг» на рынке с 1998 года. На самом деле компания достаточно крутая:

работают аттестованные аудиторы со стажем более 20 лет;

сотни довольных клиентов, среди которых: Мегафон, Радио Record, Монолитстрой, ЗАО «ЭЛСИ» и др;

ни одного негативного отзыва за все время работы;

аудит проводят настолько быстро и качественно, что клиенты их с удовольствием рекомендуют своим партнерам;

цены низкие, но при этом качество проведения аудиторских проверок на высшем уровне.

Мы сотрудничаем с компанией «Радар-Консалтинг» уже более 4-х месяцев. Видели их в деле. Поэтому, от лица нашего агентства даем им наилучшую оценку! Нам кажется, что за такое качество услуг они берут слишком мало денег. За что мы их ругаем))

В общем компания мощная. Однако, кроме «сарафанного радио», иных источников привлечения клиентов нет. А в сети интернет о компании «Радар-Консалтинг» вообще никто не слышал!

При этом, сайт у аудиторской компании всё-таки был! Более того, ими занималось ТОПовое маркетинговое агентство на протяжении 13 лет! По этическим соображениям мы не будем говорить, что это за агентство.

Факт в том, что ресурс был неадаптивным и имел посещаемость 2 человека в сутки! Собственно после аудита и возникло у клиента желание заказать новый сайт для продвижения компании.

Решение: разработать сайт аудиторской компании на базе движка WordPress

Движок WordPress идеально подходит для разработки продающего сайта. При этом, если клиент желает после разработки управлять сайтом самостоятельно, то это вполне реально.

В отличие от Битрикс или сайтов на коде, где без знаний никак не разобраться. А каждая доработка будет стоить кругленькую сумму.

На базе WordPress реализуется понятная административная панель на русском языке. При желании клиент может взять часовой урок по работе с админкой. Если есть необходимость самостоятельно управлять сайтом.

Самостоятельно можно:

добавлять статьи;

работать с видео и изображениями;

вносить изменения в блоки страниц;

проводить обновление ресурса.

Такая возможность предусмотрена нашим агентством на случай, если у клиента есть в штате IT-специалист, который может администрировать сайт. Ну или просто возникло желание у клиента.

Итак, давайте перейдем непосредственно к тому, как был реализован ресурс.

Техническая подготовка к разработке сайта, выбор хостинг провайдера и перенос домена

Посовещавшись с заказчиком, мы пришли к выводу, что делать новый сайт аудиторской компании однозначно необходимо. При этом, домен был зарегистрирован более 13 лет назад. Это означает, что он уже успел накопить некий траст от поисковых систем. Терять его никак было нельзя.

Поэтому было решено делать сайт на старом домене. В этом нет ничего сложного. Удаляем старый сайт и привязываем новый. Но появилась одна проблема — существующий хостинг не удовлетворял современным требованиям по версии PHP. На хостинге была версия 5.6. В то время, как на продвинутых хостингах использовалась версия PHP 7.4.

Не будем вдаваться в подробности. Если простым языком — чем выше версия PHP, тем быстрее и красивее будет ваш сайт.

Переход был осуществлен на хостинг-провайдера Beget. Кстати, рекомендуем этот хостинг. Он прост в использовании по сравнению с RegRU и не имеет серьезных перебоев, как хваленый Timeweb.

С помощью сотрудников Beget мы перенесли домен на обслуживание и выполнили необходимую установку оборудования. Это заняло неделю. Зато теперь мы получили надежный и быстрый хостинг для сайта.

Сорри, что мы это все рассказываем, но это важно. Неверный выбор хостинга нередко влечет за собой проблемы в будущем. Например: нестабильность работы сайта, низкая скорость загрузки, проникновение вирусов в систему и т.д.

В результате, мы спокойно развернули движок WordPress и спокойно приступили к реализации ресурса.

В рамках технической реализации было выполнено:

подключение SSL сертификата и настройка безопасного соединения по HTTPS;

настроили базу данных;

подключены модули: «БЛОГ» (для контент-маркетинга) и «ПОРТФОЛИО» (для написания кейсов);

интегрировали и настроили модуль SEO оптимизации сайта;

провели разметку shema и opengraph;

написание и оптимизация кода;

настройка ускорителей загрузки сайта;

подготовка скриптов адаптивной верстки сайта;

подключение средств отслеживания аналитики.

В результате, на этапе технической реализации было заложено успешное будущее для продвижения ресурса. А именно:

Безопасность. Готовность к SEO и контентному продвижению в Яндекс, Google и иных поисковых системах. Скорость загрузки до 3-х секунд. Оптимизация сайта под любой вид и размер устройств. Учет конверсионных действий посетителей и передача данных в системы контекстной рекламы Яндекс.Директ и Google AdWords.

После всех необходимых мероприятий и тестирований, можно переходить к разработке концепции сайта и дизайну.

Концепция сайта аудиторской компании

Итак, начнем с концепции сайта. Для того, чтобы её грамотно реализовать, нам предстояло ответить на следующие вопросы:

Кто наш клиент? Какие страхи, боли и потребности у него есть? Кто такой аудитор? Что подразумевает под собой аудиторская деятельность? Какой должен видеть клиент нашу аудиторскую фирму? Какие цели мы преследуем? Какое целевое действие должен совершить потенциальный клиент на сайте?

Как видите, концепция сайта не берется с «потолка». Если приступить к разработке сайта без проработки целевой аудитории и погружения в бизнес, то ожидаемый результат не будет достигнут.

Да, можно получить красивый и дизайнерский сайт, но как на него будут реагировать клиенты? Сколько рекламного бюджета будет потрачено впустую?

Мы провели огромную работу по анализу бизнеса клиента и его целевой аудитории, чтобы сайт аудиторской компании получился максимально эффективным.

Кто наш клиент? Какие страхи, боли и потребности у него есть?

Этот вопрос мы решали совместно с заказчиком. Повезло — они на рынке более 20 лет, и знают своих клиентов. Теперь нам предстояло познакомиться с ними поближе.

Клиенту был направлен бриф по анализу ЦА для заполнения, чтобы получить вводную информацию. Полученные ответы помогли нам понять, что наш целевой клиент — это главный бухгалтер компании, который ищет подрядчика по заданию руководителя для проведения аудиторской проверки.

Изначально мы предполагали, что стоит ориентироваться на собственников организаций. Однако, желаемым сегментом является средний бизнес. В этом сегменте собственник не занимается самостоятельно сбором информации.

Он может являться ЛПР (лицо, принимающее решение) единолично либо в составе совета директоров. В любом случае, успех зависит от того, на сколько понятно наше предложение для бухгалтера, и удовлетворяет ли оно его ожиданиям.

Сайт никогда не продает услугу сразу в деньги — это делает представитель компании. Задача ресурса — закрыть возражения и подготовить потенциального клиента к предстоящему диалогу.

Также, в данной нише бизнеса, невозможно указать какую-то общую цену проведения аудиторской проверки для всех. Она рассчитывается, в зависимости от размера компании и иных факторов.

Итак, наш целевой клиент — бухгалтер организации среднего сегмента. У него могут быть следующие основные страхи, боли и потребности:

Потребность: найти хорошего подрядчика, получить благодарность от руководства.

Страх: ошибиться в выборе подрядчика и получить порицание.

Боль: взять ответственность за выбор на себя.

Есть ещё более глубокие потребности, страхи и боли. В рамках кейса мы показываем только основные, которые пригодятся для использования при разработке сайта. Таким образом, мы понимаем какую информацию стоит подать для бухгалтера на сайте.

Кто такой аудитор? Что подразумевает под собой аудиторская деятельность?

Стандартное понятие аудитора и аудиторской деятельности есть в законе. Однако, нас интересуют эти понятия в разрезе взаимоотношений с потенциальными клиентами.

Аудитор — это специалист, который в работе:

очень внимателен к деталям и бизнесу, который он проверяет;

знает о своей ответственности перед Государством и организациями;

действует в рамках законов, контролирующих его деятельность;

понимает, что в работе недопустимы даже малейшие ошибки.

Аудиторская деятельность подразумевает в глазах клиента — законодательно регламентированную процедуру проведения проверок, которая будет выполнена максимально быстро и без ущерба для бизнеса.

Если клиенту необходима аудиторская проверка, то он надеется, что:

аудиторская компания подготовит к проверке;

проверка будет проведена быстро и в соответствии с законодательством;

будет выдано аудиторское заключение, которое не только позволит ему отчитаться перед государством, но и даст полезные сведения, которые помогут улучшить бизнес.

Какой должен видеть клиент нашу аудиторскую фирму?

Попадая на сайт аудиторской аудиторской компании, клиент должен увидеть:

цифры и факты: количество проверок; сколько денег компания помогла сэкономить клиентам; опыт работы компании.

работу с известными брендами;

услуги аудиторской фирмы и их понятное описание;

результаты проведенных проверок;

документацию, подтверждающую качество оказания аудиторских услуг;

официальные благодарственные письма от клиентов;

предоставляемые гарантии;

с кем предстоит работать, и кто является гарантом качества услуг;

экспертность аудиторов посредством использования блога на сайте.

Благодаря проведенному тщательному анализу, мы знаем ЧТО показывать на сайте и для КОГО. Теперь сайт аудиторской компании будет реализован для клиентов, которые смогут увидеть всю необходимую информацию.

Какие цели мы преследуем? Какое целевое действие должен совершить потенциальный клиент на сайте?

При анализе целевой аудитории мы пришли к пониманию, что наш клиент в основе — средний бизнес. Это значит:

собственник сам не будет искать подрядчика в интернете;

есть бухгалтер, который занимается вопросами аудита;

бухгалтер не будет звонить в первую попавшуюся компанию, он запросит КП у 5-10 компаний.

Следовательно, наше целевое действие — предложить получить коммерческое предложение. Не просто дать скачать его, а получить контактные данные потенциального клиента, чтобы контролировать процесс получения и изучения нашего КП.

Почему стоит контролировать процесс предоставления КП:

письмо с предложением может попасть в спам;

бухгалтер может просто не заметить письмо;

предложение может быть неправильно понято бухгалтером.

Поэтому важно, после отправки КП, позвонить клиенту. Поинтересоваться, дошло ли предложение? Все ли в порядке? Может быть есть вопросы?

Таким образом, мы убиваем 2-х зайцев:

Контролируем процесс предоставления предложения. Показываем качество сервиса и заботу о своих клиентах.

Великолепно! Так как кейсы у нас всегда полезные, дадим несколько советов о том, что не стоит делать на сайте:

использовать калькуляторы, которые рассчитывают стоимость сразу на сайте;

позволять скачивать КП, презентации компании просто так;

пытаться продать в лоб прямо на сайте.

То есть, не стоит давать клиенту самостоятельно принимать решение. Необходимо любыми способами выходить на непосредственный контакт.

Наверное вы утомлены, читая данный анализ. Однако, это только часть работы над концепцией, которая крайне важна. Сайт — это фундамент для всего дальнейшего продвижения в интернете.

Именно на него вы будете приводить трафик, который стоит денег. Необходимо, чтобы он конвертировался в заявки и продажи. Поэтому необходимо уделить большое время проработке всех смыслов.

Сайт аудиторской компании — итоговая концепция

Теперь мы можем собрать все отдельные результаты анализа бизнеса и ЦА воедино. Получается, что:

Сайт аудиторской компании должен быть чистым — ничего лишнего. Только информация по факту. На ресурсе используются приглушенные цвета, не вызывающие раздражения. Как негативного, так и позитивного. У аудиторов всё точно и четко — используем четкие линии и акценты. Сайт аудиторской компании не должен выглядеть «дорого» или «дешево». Наша деятельность связана с Государством, законами. Поэтому, соблюдаем нейтралитет. Пользователя ничто не должно отвлекать. Никаких «дизайнерских» штучек. Все просто и понятно.

После технической реализации и разработки концепции сайта, можно переходить к реализации дизайна и наполнению ресурса контентом.

Разработка логотипа для сайта аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг»

Старый логотип не совсем вписывался в новую концепцию. Он был реализован давно. Причем не совсем качественно — было низкое разрешение. Вот так выглядел старый логотип:

Прочитать название достаточно сложно, так как используется необычный шрифт. К тому же, непонятно, что символизирует логтип и на кого он ориентирован.

Новый логотип было решено сделать в двух вариантах. Анимированный и статичный:

В логотипе мы не случайно использовали наименования «Radar-C» и «Радар-Консалтинг». Первое соответствует доменному имени нашего сайта. Второе — юридическому названию компании.

Логотип был разработан в разных форматах:

Видео формат mp4 Full HD 1080 — для использования в видео рекламе и для роликов You Tube;

Gif формат анимации —1440 х 810px и 300 х 150px;

Стандартный 400 x 225 px — для меню сайта, документов;

Маленький 300 х 150px — для липкого меню сайта или визитки;

Большой 600 x 300px — для использования в баннерной рекламе онлайн;

Широкоформатный 1920 x 1080px — для дисплеев Retina;

Полноразмерный 5760 x 3240px — для оффлайн баннеров и вывески.

Мы позаботились о размерах и форматах на все случаи жизни. Клиент уже с удовольствием использует новый логотип на официальных документах:

В логотипе использованы нейтральные цвета:

#000000;

#f4f4f4;

#989898 и #545454 с градиентом на шаре.

Логотип символизирует непосредственно «Радар», который всегда находит и предоставляет лучшие решения для своих клиентов. Использованная геометрия показывает, что наша компания уверена в результате, понимает ответственность и хорошо знает свое дело.

Сайт аудиторской компании — стильно и минималистично

Сайт аудиторской компании направлен на представителей коммерческих организаций, которые много времени проводят за экраном монитора. Поэтому, цвета использованы в основном мягкие. Исключение составляет синий приглушенный цвет акцента: кнопки, ссылки и т.д. Благодаря акценту сайт получился не скучным. Но в то же время, сайт не напрягает зрение пользователя.

Использованные цвета на сайте:

#ffffff — основной фон сайта #e7e9ee — цвет отдельных секций. #2029bd — цвет акцента; #000000 — цвет заголовков и текста для портфолио и блога; #1d1d26 — цвет подвала сайта.

Обратите внимание, что цвета не создают контраст. Они взаимодействуют и дополняют друг друга. Благодаря такому сочетанию пользователям приятно находиться на сайте. А это значит, что они с большей вероятностью ознакомятся с нашим сайтом полностью.

В настоящее время удержание внимания пользователя — основная проблема маркетинга. Люди настолько перегружены информацией, что любой раздражающий фактор может стать триггером, который заставит потенциального клиента покинуть сайт.

Не стоит расценивать наш подход к данному проекту, как рекомендацию делать ВСЕ сайты именно так. Напротив, для некоторых ниш бизнеса контраст и необычные дизайнерские ходы просто необходимы! Например, сайт оффлайн-квестов явно не должен быть нейтральным.

Для того, чтобы определить концепцию, необходимо проанализировать целевую аудиторию и сам бизнес максимально глубоко!

Также, сайт полностью оптимизирован под мобильные устройства:

Контент подстраивается не только под тип устройства, но и под его размеры. Благодаря использованию умной резиновой верстки контент подстраивается и под планшеты:

Как видно на фото, контент не выходит за пределы экрана. Элементы и шрифты подстраиваются под изменение размера. В результате, потенциальный клиент может на 100% получить положительный пользовательский опыт при взаимодействии с нашим сайтом.

Это означает, что он сможет без проблем потребить информацию и отправить заявку.

Если вашей компании необходим корпоративный сайт для привлечения клиентов, отправьте заявку на бесплатную консультацию с маркетологом:

Проведем первичный анализ вашего бизнеса и целевой аудитории. Предложим лучшее решение на рынке!

Далее рассматривать ресурс будем с десктопа. Если вы хотите посмотреть сами, как выглядит сайт с мобильного устройства или планшета, то переходите по указанной ссылке в начале нашего кейса.

Показываем факты, бренды заказчиков и анонсируем услуги

Здесь мы показываем основные факты, интересные для потенциальных клиентов. Также, реализуем слайдер с клиентами известными брендами. Это позволит подчеркнуть статус аудиторской компании.

На данном этапе не показываем отзывы, лицензии и т.д. Так как клиент должен сначала ознакомиться с услугами. Но чтобы возник интерес, использовали такой подход.

Над наименованием услуг вы можете заметить геометрию, где к акцентному цвету есть небольшое дополнение. Это сделано для фокусировки внимания. Ведь наша задача познакомить клиента с услугами и закрыть на запрос коммерческого предложения.

Описываем услуги без воды. Только факты. Так как простыню текста на продающем сайте никто читать не будет. Здесь мы пишем, для кого услуга и при каких случаях она необходима. Подробную информацию не даем — она будет в коммерческом предложении.

Также, у клиента всегда есть альтернатива. Он может просто записаться на консультацию с аудитором. Кнопка находится справа вверху в липком меню.

Сайт аудиторской компании — отзывы клиентов

Для среднего и крупного бизнеса работают благодарственные письма. Они должны быть на фирменных бланках и заверены печатью. Именно такие отзывы мы рекомендовали собрать нашим клиентам.

Клиент ответственно отнесся к сбору отзывов и предоставил десятки рекомендательных писем. Они все безусловно нужны, но ставить большое количество изображений на главную страницу не рекомендуется. Так как большой объём файлов будет замедлять работу страницы.

Это критично, если человек зашел с мобильного интернета или со слабого офисного Wi-Fi.

Поэтому, было решено отобрать самые лучшие рекомендации и анонсировать на главной странице в формате слайдера. Такое размещение позволило использовать Lazy Load (Ленивую загрузку) для изображений, которые находятся на второй странице слайдера.

То есть, изначально загружаются только 3 письма. Поэтому это не сильно влияет на скорость загрузки страницы. Остальные изображения подгружаются только если пользователь решил полистать слайдер.

А для «складирования» всех отзывов мы создали отдельную страницу. При желании пользователь может перейти и ознакомиться со всеми отзывами.

Кстати, к страничке с отзывами мы тоже использовали особый подход. Обязательно расскажем, что из этого получилось.

Кейсы клиентов аудиторской компании ООО «Радар-Консалтинг»

Для любой компании, которая оказывает услуги, важно показать профессионализм. Можно сколько угодно рассказывать о своей компании, но ощутимого результата это не принесет. Чтобы добиться результата, следует показать пример в виде кейсов клиентов, которые уже воспользовались вашей услугой.

Кейс — подробное описание работы, которая была проведена той или иной компанией в формате Задача — Решение — Результат!

В данном случае, потенциальный клиент видит в кейсе:

кто проводит аудит;

какие задачи решаются в процессе проведения аудита;

что клиент получает в результате — показываем аудиторское заключение;

благодарственное письмо клиента, подтверждающее кейс.

Важно понимать, что не во всех нишах можно показать результат именно самой работы. Здесь аудиторская компания чтит конфиденциальность клиентов. Поэтому, показываем максимум обложку аудиторского заключение. То, что находится внутри — показывать нельзя.

Результатом является само наличие аудиторского заключения, довольный клиент и его отзыв. В итоге, все остаются довольны.

Как размещены кейсы?

На данный момент, у клиента размещены 17 кейсов. Естественно мы не стали выносить их все на главную страницу. Во-первых, чтобы избежать длительной загрузки сайта. Во-вторых, если 17 кейсов встанут в ряд на телефоне, то сайт станет чересчур длинным.

Поэтому мы выносим 6 последних кейсов на главную, а посмотреть все кейсы можно кликнув по кнопке.

При публикации новых кейсов, они будут автоматически подтягиваться на главную страницу сайта и замещать старые. Таким образом, на сайте будет происходить динамическое изменение контента.

Как выглядит страница «Портфолио» и как на неё попасть?

Ссылка на кейсы находится в меню. Потенциальный клиент всегда может перейти по ней нажав на пункт «Результаты проверок». Также, ссылка дублируется в подвале сайта.

Сама страница с кейсами клиентов разделена на две части:

Сами кейсы — по нажатию на картинку или заголовок можно перейти непосредственно к выполненной работе. Сайдбар справа — там находятся анонсы статей из блога и форма с запросом коммерческого предложения.

Чтобы страница не была перегружена, мы использовали ajax подгрузку контента. Она активизируется по нажатию на кнопку «Загрузить еще». Это будет особенно полезно, когда количество кейсов будет расти.

Сайт аудиторской компании — лицензии и свидетельства

Аудиторская деятельность строго регламентируется законами. В частности №307-ФЗ. Компании, оказывающие услуги обязательно должны состоять с СРО и проходить обязательные проверки.

Сайт аудиторской компании должен показывать наличие всех необходимых документов и сертификатов. Секция выполнена по примеру раздела с отзывами. Использован слайдер, в поле видимости которого находятся 4 изображения. При уменьшении размера экрана их количество сокращается.

При нажатии на изображение, оно открывается во всплывающем окне. Его можно увеличить.

Также, обязательно присутствует кнопка «Отправить заявку на аудит». Так как на этой секции потенциальный клиент акцентирует внимание.

Гарант качества подтверждается руководством компании

ООО «Радар-Консалтинг» — это аудиторская компания. Но компании такого вида могут оказывать бухгалтерские услуги, чтобы обеспечить комплексное решение для клиентов.

Поэтому мы показываем руководителя аудиторского отдела и главного бухгалтера. Потенциальный клиент видит, кто берет на себя ответственность за оказанные услуги.

Это позитивно выделяет компанию среди большинства конкурентов, которые используют непонятные картинки счастливых американцев.

Пользователь может узнать об опыте, образовании и компетенциях руководства. Ведь если начальство имеет достаточный профессионализм, значит оно может нанять на работу квалифицированные кадры и контролировать качество их работы.

Секция с видео обращением руководителя аудиторской фирмы

Использование видео обращения на сайте — спорный момент. С одной стороны вы встаете лицом к клиенту и вызываете доверие. С другой — значительно снижается скорость загрузки сайта.

Мы решили этот момент подгрузкой видео с You Tube. Сначала залили ролик на видео-хостинг. Затем поставили на сайт. Но это только половина решения проблемы.

Дело в том, что на загрузку ролика все равно уходит некоторое время. Поэтому, мы спрятали видео во всплывающем окне. Это позволило использовать ленивую загрузку для видео.

В результате, видео никак не влияет на скорость загрузки сайта. Оно подгружается только по запросу пользователя.

Также, не забываем ставить кнопку с формой. Так как пользователь акцентирует внимание на ролике и с большей вероятностью отправит заявку.

Сайт аудиторской компании — показываем преимущества и экспертность

Это своего рода подведение итогов. На протяжении всей страницы пользователя потребляет информацию. В секции сайта «Преимущества» мы собираем полученную информацию в текст и делим на блоки с акцентными иконками.

Далее, появляются статьи из нашего экспертного блога:

Блог реализован по примеру портфолио с кейсами. Здесь также идет динамическое обновление контента. Перейти на статью можно по нажатию на картинку либо заголовок. На общую страницу блога можно попасть кликнув по кнопке в верхнем меню.

Визуально страница блога похожа на портфолио. Разница только во внутренней разметке для поисковых систем. Благодаря ей они отличают элементы портфолио от статей.

Блог необходим бизнесу для:

Привлечения трафика БЕЗ оплаты за клики. Формирования доверия клиентов. Увеличения узнаваемости бренда. Подчеркивания экспертности специалистов. Увеличения охвата аудитории.

Читайте более подробно о продвижении контентом. Узнайте, как это происходит и к каким результатам может привести.

Бесполезно писать обычные статьи. Они должны быть SEO оптимизированы и уникальны.

На самом деле, ведение блога — целое искусство. Более 5 лет мы продвигаем клиентов при помощи SEO и контент-маркетинга. Знаем в этом толк. Ведь мы сами получаем заявки от бизнеса при помощи этих инструментов!

Если вас интересует комплексное SEO продвижение и контент-маркетинг, то отправляйте заявку для обсуждения вашего проекта:

* Работаем с бюджетом от 50 000 рублей в месяц.

Продвижение посредством блога — задел на будущее. Результат виден обычно в течение 4-6 месяцев. Но в этом есть и плюсы. Только малая доля организаций берется за ведение блога.

Для вас это означает — минимум конкуренции и более широкий охват рынка.

Данный инструмент однозначно работает. Наши клиенты уже получают заявки помимо рекламы.

Сайт аудиторской компании — секция вопрос-ответ и подвал

Секция вопрос-ответ хитрая. Она помогает:

Отрабатывать возражения клиентов. Способствует SEO продвижению сайта.

Раскрывающийся список позволяет написать много текста. Он будет показан только по запросу пользователя. А тем временем, поисковые системы индексируют весь написанный текст.

В нем мы указываем релевантные ключи, которые органично вписаны в текст.

Подвал сайта выгляди следующим образом:

Подвал — это одинаковая секция для всех страниц и записей. Здесь мы размещаем стандартную информацию и делаем призыв к запросу коммерческого предложения.

Осталось рассмотреть вспомогательные страницы сайта:

о компании;

отзывы;

контакты.

Они необходимы, как для улучшения SEO ранжирования, так и для информирования потенциальных клиентов.

Сайт аудиторской компании — страница о компании

Это справочная страница, которая позволяет дать дополнительную информацию о компании. Здесь мы рассказываем о фактах, заслугах и преимуществах и принципах работы.

Говорим о компании, но не забываем о целевой аудитории! Информация про нас коррелирует с ожиданиями потенциальных клиентов.

То есть, рассказываем о преимуществах, которые будут полезны нашим клиентам. Здесь не стоит воспевать хвалебные оды. Информация должна быть по делу и без воды.

На странице мы предлагаем ознакомиться с отзывами и почитать кейсы клиентов. То есть даем перекрестные ссылки на страницы.

Для продвижения в поисковых системах это несомненный плюс. Вес сайта распределяется равномерно. В дальнейшем, такой подход сыграет важную роль в усилении позиций ресурса.

Страница с отзывами — необычный подход

Страница предназначена исключительно для хранения большого количества отзывов.

Помните, что на главной странице использовать много отзывов нельзя! Это замедлит загрузку страницы.

Помимо благодарственных писем, которые размещены в слайдере, присутствуют интеграции с отзовиками. Такими, как Flamp и Яндекс рейтинг.

Аудитория разделяется. Одни верят письмам с печатями. Другие — доверяют только отзывам на авторитетных ресурсов. Поэтому мы решили зацепить обе аудитории.

Завели карточку организации в 2 Гис и настроили интеграцию с Flamp:

Виджет автоматически будет подгружать все опубликованные отзывы на сервисе Flamp. Вместе с рейтингом и нашей обратной связью. Как видите, один отзыв уже есть!

Также, мы завели карточку организации в Яндекс Справочнике. Теперь пользователи могут оставлять отзывы о работе аудиторской компании:

По запросу наименования организации показывается наша карточка. Пользователи могут оставлять в ней отзывы. В свою очередь, отзывы подтягиваются на поиск в описание нашей компании. Звезды рейтинга делают сайт заметнее в выдаче и увеличивают доверие к ресурсу.

Теперь мы берем API Яндекс и используем виджет на сайте аудиторской компании:

Подтягивается наш рейтинг и текст отзывов. Если пользователи будут оставлять новые мнения о работа компании, то отзывы на сайте будут меняться автоматически.

Таким образом, потенциальный клиент узнает компанию со всех сторон. Следовательно, это выделяет её среди конкурентов

Страница «Контакты» — Google требует!

Сайт аудиторской компании мы продвигаем в 2-х поисковых системах: Яндекс и Google. В справке последнего четко указаны факторы, которые влияют на ранжирование. Один из них — наличие страницы «Контакты».

На странице должны быть указаны:

Адреса компании. Телефоны, почты и иные способы коммуникации. Режим работы компании. Карта с отметкой компании.

Карта должна быть реализована посредством связи через API Google или Яндекс. Просто картинка не подойдет. Мы использовали карту от Google, так как она быстрее загружается.

Результат работы сайта аудиторской компании

Говорить о продвижении по сути рано. Сайт функционирует всего 2 месяца. Поэтому даем краткую сводку:

опубликовано статей — 23 шт.

опубликовано кейсов — 18 шт.

посещаемость выросла с 2 человек в сутки до 40-50 посетителей.

Яндекс ИКС вырос с 10 пунктов до 30.

В целом, сайт стал популярным и начал показываться по релевантным запросам. Получаем первые заявки с нашего нового интернет-ресурса и тестируем платную рекламу. Результат продвижения обязательно выложим в скором будущем!

Итак, кейс по разработке сайта для аудиторской компании подошел к концу. Мы максимально подробно рассмотрели способ реализации. Постарались, чтобы кейс был максимально полезным.



Отзыв от руководителя аудиторской компании Натальи Шибалкиной

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Наши сайты ориентированы на продвижение. Они выполняют свои главные функции — усиливают узнаваемость компании и привлекают новых клиентов.